今買うなら“この1枚”！【ZARA】ガバッと着て即こなれる♡「ゆったりシャツ」

着こなしにクリーンな印象をプラスできて、大人コーデにも重宝しそうなシャツ。今買い足すなら、リラクシーなシルエットがおすすめ。【ZARA（ザラ）】から登場した「ゆったりシャツ」は、シンプルながらも上品なデザインが魅力。一枚でもレイヤードでも着まわせるから、持っておいて損はないかも。

上品なワイドスリーブが魅力のゆったりシャツ

【ZARA】「リネン混紡ワイドスリーブシャツ」\5,990（税込）

軽やかな雰囲気のリネン混素材を使用した、ゆったりシルエットのワイドスリーブシャツ。さらっと着るだけで、こなれ感たっぷりに着こなせそうです。襟付きスキッパーネックで首元をすっきり見せることで、程よい抜け感をプラス。

爽やかな抜け感を楽しむゆったりシャツ

【ZARA】「オーバーサイズ ストライプ柄ガーゼシャツ」\4,390（税込）

100%コットン糸を使用した、ガーゼ素材のオーバーサイズシャツ。きちんと感のあるシャツながらも、袖口はゆったり長めのデザインでリラックス感も両立。羽織るだけで大人のこなれ感を演出できそうです。イエロー・ピンク・グリーンの3色展開で、シンプルコーデのアクセントとして使うのもおすすめ。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M