ぼる塾・田辺智加「もう2本目」リピ使い中の日焼け止め美容液！

ぼる塾・田辺智加さんが、自身の個人Youtubeチャンネルに『【〇〇って言われたことある？】食も美容も人生も何でも答える質問コーナーをやるよ！【見ると元気になる動画】』の動画をアップ。ファンからの質問に答える中で、愛用品を紹介してくれる場面もありました！

■メイク下地

動画内に登場したのはこちら！

コスメデコルテ/AQ アブソリュート UVプロテクション ブライトニング＆リンクル 税込11,000円（公式サイトより

UV対策にはもちろん、スキンケア効果も続くという高機能日焼け止め美容液。

ファンから寄せられた「おススメの下地は？」という質問に対し、田辺さんはこちらを紹介。そして「これはもう2本目ですね、今年」と早くも2本目に突入しているアイテムだと明かしていました！

続けて「顔に主に塗ってます」とも語り、お気に入りの様子を覗かせていました。

■動画もチェック

動画内では、そのほかにも質問に答えながら愛用品などを紹介！ぜひチェックしてみてくださいね。