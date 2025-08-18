Chacott COSMETICS（チャコット・コスメティクス）が、プロ発想の“光メイク”で自然なセミマット肌に導く「チャコット グラスヴェール クッションファンデーション」を9月12日(金)に発売。全国発売に先駆けて、チャコット直営店、公式オンラインショップ、および全国のLOFT（一部店舗除く）にて8月29日（金）から先行発売も開始となる。

■自然なセミマット肌へ

「チャコット グラスヴェール クッションファンデーション」は、汗・皮脂をブロックし、カバー力とキープ力に優れたアイテム。

さらに、ステージメイクで培った技術を活かし、“光”で凹凸・くすみ・赤み・毛穴などの肌悩みに対応。「カバー＝厚塗り」という常識を覆し、3色の偏光パールによる光の反射で自然にカバーし、素肌感と高いカバー力を両立した“光で魅せる”新しいファンデーションとなっている。

■商品情報

株式会社オンワードホールディングス

チャコット グラスヴェール クッションファンデーションレフィル（パフ付き） 2,４20円（税込）、付属ケース550円（税込）全2色 各11ｇ