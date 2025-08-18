「ドン！」脇道からの右折車と直進車が衝突 衝撃で花壇に突っ込む 男性1人がケガ 原因は“死角”か
北海道・千歳市の国道で目撃された衝突事故の瞬間。
目撃者は「窓を閉めている状態でもドン！って大きい音だったので、それはびっくりしました」と話します。
事故は信号機のないT字路で発生しました。
映像をよく見ると、画面左側の脇道から出て来た赤い車の姿が。
そして、右折してきた次の瞬間、対向車線を直進してきたグレーの車と衝突したのです。
事故の衝撃でグレーの車は歩道にはじき出され、そのまま花壇に激突。
赤い車もバランスを崩し、対向車線へと飛び出してしまいました。
目撃者：
赤い車が自分の方に向かってきたのでびっくりしました。
警察によりますと、国道を走行中の車が譲ってくれたことから、赤い車は右折。
ところが、グレーの車がそれに気付かずに直進したため、ぶつかってしまったといいます。
この事故で、グレーの車を運転していた40代の男性が胸に軽いけがをしました。
目撃者：
交通量が多い道なので、普段から気をつけて走ってはいるが、やっぱり慣れた道でも油断しないで、車間距離を開けて走るのが大事かなと思います。