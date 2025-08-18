「ドン！」脇道からの右折車と直進車が衝突　衝撃で花壇に突っ込む　男性1人がケガ　原因は“死角”か

北海道・千歳市の国道で目撃された衝突事故の瞬間。

目撃者は「窓を閉めている状態でもドン！って大きい音だったので、それはびっくりしました」と話します。

事故は信号機のないT字路で発生しました。

映像をよく見ると、画面左側の脇道から出て来た赤い車の姿が。

そして、右折してきた次の瞬間、対向車線を直進してきたグレーの車と衝突したのです。

事故の衝撃でグレーの車は歩道にはじき出され、そのまま花壇に激突。

赤い車もバランスを崩し、対向車線へと飛び出してしまいました。

目撃者：

赤い車が自分の方に向かってきたのでびっくりしました。

警察によりますと、国道を走行中の車が譲ってくれたことから、赤い車は右折。

ところが、グレーの車がそれに気付かずに直進したため、ぶつかってしまったといいます。

この事故で、グレーの車を運転していた40代の男性が胸に軽いけがをしました。

目撃者：

交通量が多い道なので、普段から気をつけて走ってはいるが、やっぱり慣れた道でも油断しないで、車間距離を開けて走るのが大事かなと思います。