¡ÖÃÏµåºÇ¸å¤ÎÆü¡×¡Ö¤â¤¦¤¢¤«¤ó¤ä¤Ä¤ä¡×¡¡¿¿²Æ¤ÎÌë¤Ë³«¤«¤ì¤·à°Ì´¤Î¥²¡¼¥Èá¤Ë7.4Ëü¿ÍÀïØË
²Æ¤ÎÌë¶õ¤Ë¡¢¤ª¤É¤í¤ª¤É¤í¤·¤¤¡Ö¥²¡¼¥È¡×¤¬½Ð¸½¤·¤¿¡½¡½¡£
¡ÚÏÃÂê¤Î¥Ý¥¹¥È¡Û223.7Ëü²óÉ½¼¨¤µ¤ì¤¿à¶²ÉÝá
¤½¤ó¤Ê¸÷·Ê¤¬¡¢X¾å¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
2025Ç¯8·î1Æü¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¤Ë¤ã¤ó¤«¤º¡Ê¡÷kamuiy¡Ë¤µ¤ó¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ìë¤ÎÅÚ¼ê¤ÎÉ÷·Ê¡£
¤½¤Î¾å¶õ¤Ë¤Ï¡¢¤Ê¤Ë¤ä¤éÀÖ¤¯¤Æ´Ý¤¤Âç¤¤Ê¡Ö¥Ê¥Ë¥«¡×¤¬Éâ¤«¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
Ìµ¿ô¤Î²ç¤¬À¸¤¨¤¿²¿¤«¤ÎÀ¸Êª¤Î¡Ö¸ý¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¤·¡¢¤Ï¤¿¤Þ¤¿²øÊª¤¬¾¤´¤µ¤ì¤ë¡ÖÌç¡×¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¤·......¤³¤ì¤Ï°ìÂÎ¡¢²¿¤Ê¤ó¤À¡©¡¡¤½¤ÎÀµÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤Ë¤ã¤ó¤«¤º¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦ÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö²Ö²Ð¸«¤ËÍè¤¿¤±¤É°Ëâ¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¥²¡¼¥È¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤·¤«»£¤ì¤Ê¤¤¡Ê²Ã¹©¤Ê¤·¡Ë¡×
¤è¡¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡ª¡¡¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¼Ì¿¿¼Ì¤ê¤¬°¤¤¤À¤±¤Î²Ö²Ð¤À¤Ã¤¿¡ª
²Æ¤Ï¤è¤¯¡Ö¥²¡¼¥È¡×¤¬³«¤¯
4Æü¡¢J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¤Ë¤ã¤ó¤«¤º¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡Ö¥²¡¼¥È¡×......¤â¤È¤¤²Ö²Ð¤Ï¡¢1Æü¤ËÉÙ»³»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿²Ö²ÐÂç²ñ¤ÇÂÇ¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¤â¤Î¡£
ÅöÆü¤Ï¤Ë¤ã¤ó¤«¤º¤µ¤ó¤â²ñ¾ì¤Ç²Ö²Ð¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢
¡Ö¡Ê»£¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ë³«»Ï10Ê¬¸å¤°¤é¤¤¤ÎÂç¤¤ÊÃ±È¯¤Î²Ö²Ð¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¤½¤Î¸å¡¢»£±Æ¤ò¤·¤¿¥¹¥Þ¥Û¤Î²èÁü¥Õ¥©¥ë¥À¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡Ö¥²¡¼¥È¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤³¤ì¤Ï¶öÁ³»£¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë°Ëâ¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¤Ë¤ã¤ó¤«¤º¤µ¤ó¡Ë
°Û³¦¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤½¤¦¤ÊÉÔµ¤Ì£¤Ê¸÷·Ê¤Ë¡¢X¾å¤Ç¤Ï7Ëü4000·ï°Ê¾å¤Î¤¤¤¤¤Í¡Ê4ÆüÍ¼»þÅÀ¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÃÏµåºÇ¸å¤ÎÆü¡×
¡Ö¤â¤¦¤¢¤«¤ó¤ä¤Ä¤ä¡×
¡ÖÌë¤Î²¦¤¬¡¢Íè¤ë¡ª¡×
¡Ö¤³¤Îµ¨Àá¤Ï¤è¤¯¥²¡¼¥È¤¬³«¤¯¤«¤é¤Ê¤¢¡×
¡ÖËâ³¦¤Ç¤â²Ö²ÐÂç²ñ¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×