加速力以上に印象的なW16シンフォニー

ブガッティ・ミストラルは、加速力以上にサウンドが印象的。運転していると、はっきり複数の音を聞き分けられる。アクセルペダルの角度を緻密に調整すれば、聞きたい音を奏でることも難しくない。

軽い加速時は、2基のターボチャージャーが発する、笛のような甲高いノイズが耳に届く。定速で2000rpm前後を保てば、脈打つような特徴的な吸気音が響く。全力での発進加速時には、巨大な風船に穴が空いたような、シュゴーッという唸りが放たれる。



ブガッティ W16ミストラル（欧州仕様）

3000rpm付近から鋭い加速を求めると、更に2基のターボが加勢。それらのサウンドが複層的に重なった、壮大な音響体験が待っている。W16シンフォニーだ。背後で大量のガソリンが燃えていることも伝わるが、何より気流の存在感が強い。

運転席と助手席の頭上には、それぞれインテークが突き出ている。クワッドターボ・エンジンが大量の空気を吸い始めると、長く続く坂を登った時のように、圧力変化で鼓膜が張るほど。車内の小さなゴミが吸い込まれたとしても、驚かないだろう。

市販オープンカーで世界最速の453.8km/h

オープンのロードスターだから、シロン・スーパースポーツのように時速300マイル（約482km/h）といったスピードは出せない。ファブリック張りの脱着式ルーフは用意されているが、簡易的なもので、160km/h以上での利用は推奨されていない。

ブガッティ・リマックという体制なことを理由に、現在の同ブランドは、フォルクスワーゲン・グループが有するドイツ北部のエーラ・レッシエン・テストコースを利用できないそうだ。ポルシェが、一定の割合で出資しているにも関わらず。



ブガッティ W16ミストラル（欧州仕様）

それでも、ドイツ北西に位置するパペンブルク・テストコースで、ミストラルは453.8km/hを達成している。市販のオープンカーとして、世界最速を塗り替えた。

燃費は、カタログ値で4.6km/L。仮にフルスロットルでW16エンジンを回し続ければ、約8分でガソリンタンクを空にできる。

一般道でしっかり運転を楽しめる1600ps

今回試乗したフランス東部のモルスアイムでは、ミストラルが納車前に徹底的な公道テストに掛けられている。既に何度も実施されているはずだが、未だに注目度は高い。遊んでいた子どもたちが、自転車を放って駆け寄ってきた。

これまでのブガッティと同様に、運転は想像以上にしやすい。カーボンファイバー製シャシーは、ルーフレスでも剛性の低下を殆ど実感させない。強固な印象を与える、マクラーレン以上といえる。



ブガッティ W16ミストラル（欧州仕様）

1977kgの車重と、1600psもの最高出力を秘めながら、郊外の一般道でしっかり運転を楽しめることに唸らされる。ステアリングホイールは重すぎず、感触が豊か。正確・漸進的に旋回してみせる。

乗り心地は優しい。ボディはしっとり落ち着き、細かな入力は巧みに吸収される。ダンパーの硬さや、ステアリングの重さは個別に選べないものの、ドライブモード次第で高速走行時の車高などが制御される。

魅力の核心にあるW16クワッドターボ

ミストラルの中心的存在は、やはりW16クワッドターボエンジン。超高速での疾走中も、眼鏡がエアインテークへ吸い込まれそうな勢いでの加速中も、豊かなトルクの波へ乗り、悠々と芳醇なサウンドへ聴き惚れている時も、魅力の核心にそれがある。

これほどの動力性能を叶えながら、ミストラル級の親しみやすさを実現するエンジンは、他に存在しないはず。内燃機関の時代には終焉が迫っているが、その節目へ相応しい、傑作ユニットだといっていい。



ブガッティ W16ミストラル（欧州仕様）

空前絶後の音響体験で、W16エンジンの幕が閉じられる。鮮烈な運転体験とともに。

◯：W16エンジンの壮大な響き すべての仕上がりが素晴らしい

△：こんなクルマは、もう作られることがないはず

ブガッティ W16ミストラル（欧州仕様）のスペック

英国価格：517万ポンド（約10億2366万円）

全長：4544mm

全幅：2038mm

全高：1212mm

最高速度：453km/h

0-100km/h加速：2.5秒

燃費：4.6km/L

CO2排出量：495g/km

車両重量：1977kg

パワートレイン：W型16気筒7993cc クワッドターボチャージャー

使用燃料：ガソリン

最高出力：1600ps

最大トルク：162.8kg-m

ギアボックス：7速デュアルクラッチ・オートマティック（四輪駆動）