近く台風12号発生へ　19日にかけて沖縄地方に接近し150ミリの雨予想【気象庁　台風進路　台風情報】

まもなく台風１２号が発生か。気象庁は熱帯低気圧が台風となって１９日にかけて沖縄地方に接近する見込みだと発表しました。



土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫への警戒と、竜巻などの激しい突風への注意が必要です。



１８日午後３時の観測によりますと、熱帯低気圧は宮古島の南南東約２８０キロにあって、ゆっくりした速さで北北東へ進んでいます。



中心の気圧は１００８ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１５メートル、最大瞬間風速は２３メートルとなっています。





熱帯低気圧は今後１２時間以内に台風となる見込みで、１９日にかけて沖縄地方に接近し、その後、東シナ海を北上するとみられます。沖縄地方では１９日は雷を伴った非常に激しい雨が降り、奄美地方では雷を伴った激しい雨が降り、大雨となる所があるということです。１９日午後６時までに予想される２４時間降水量は奄美地方で１００ミリ、沖縄地方で１５０ミリ（多い所）。１９日に予想される最大風速と最大瞬間風速は、奄美地方で１５メートル（２５メートル）、沖縄地方で１８メートル（２５メートル）です。その中心は、１９日午後３時には、久米島付近を中心とする半径１１０キロの円内で、北に時速２０キロで進むとみられます。２０日午後３時には、屋久島の西を中心とする半径１６５キロの円内で、北に時速１５キロで進むとみられます。また、２２日午後３時には九州地方の西にすすんで、熱帯低気圧になると予想されています。