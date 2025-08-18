2025年8月19日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年8月19日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
12位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
つまらなく感じても、常識を大切にすれば安泰の1日に。
11位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
気分が落ち込みそう。親友と話すとリフレッシュできるはず。
10位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
人間関係が荒れがち。目立ちすぎず、落ち着いた態度を心掛けて。
9位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
金運がアップ。貯蓄方法を学んだり、高価な物を手に入れたりできるかも。
8位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
ピリピリしても、問題は滞るだけ。まずは楽観的になろう。
7位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
流行を意識してみると◎。面白い発想につながる暗示がありそう。
6位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
頑張りが利く日。中途半端にしていたことに再挑戦してみよう。
5位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
不調ながら汗を流すと運気は好転。積極的に体を動かして。
4位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
夢やロマンを持ち続ける気持ちを大切にすれば、幸運が舞い込むはず。
3位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
変化の時が到来。無理だと感じていたことも、追い風が吹きそう。
2位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
周囲の称賛を集める暗示。自信を持って行動してみよう。
1位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
やる気がみなぎる日。新たな夢への第一歩を踏み出すチャンス。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)