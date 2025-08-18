お笑いコンビ・フォーリンラブのバービーさんは8月17日、自身のInstagramを更新。海外でのプライベートショットを公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：バービーさん公式Instagramより）

お笑いコンビ・フォーリンラブのバービーさんは8月17日、自身のInstagramを更新。プライベートショットを公開しました。

【写真】ファンが心配するバービーの姿

「どうか痕が残りませんように」

バービーさんは「ホリデイでマレーシアに来ています」とつづり、7枚の写真を投稿。娘とのツーショットや、自身のソロショットなどです。おでこに傷のようなものが2つありますが実は「虫さされ」で、「日本でおでこを変な虫に刺されてその後美容鍼にいったら２つに増えた」「インドの方がおでこにつける赤い点（ビンディ）ではないのですが、インド系の方々がものすごい顔で私のおでこを見てきます」などと説明しました。「国籍不明な女になってジョージタウンを散策いたしました！」とのことです。

コメントでは、「おでこ、おしゃれなジュエリーかと思った！」「かっこいい笑　マフィアのボスの嫁って感じ」「おでこタトゥーかと思いました！バビちゃんおしゃれやなあと思ってた笑」「おでこ大丈夫ですか　結構酷いですよね」「どうか痕が残りませんように」「こんな虫刺され結構重症そうだけど大丈夫なん？」など、さまざまな声が寄せられました。

「家族で北海道に帰省」

10日には「この前家族で北海道に帰省してました」とつづり、夫と娘、愛犬との家族集合ショットを披露していたバービーさん。おいしそうな食べ物も公開しています。気になる人は、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。(文:橋酒 瑛麗瑠)