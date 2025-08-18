「タトゥーかと」バービー、おでこに心配の声「結構重症そうだけど大丈夫なん？」「マフィアのボスの嫁って感じ」
お笑いコンビ・フォーリンラブのバービーさんは8月17日、自身のInstagramを更新。プライベートショットを公開しました。
【写真】ファンが心配するバービーの姿
「どうか痕が残りませんように」バービーさんは「ホリデイでマレーシアに来ています」とつづり、7枚の写真を投稿。娘とのツーショットや、自身のソロショットなどです。おでこに傷のようなものが2つありますが実は「虫さされ」で、「日本でおでこを変な虫に刺されてその後美容鍼にいったら２つに増えた」「インドの方がおでこにつける赤い点（ビンディ）ではないのですが、インド系の方々がものすごい顔で私のおでこを見てきます」などと説明しました。「国籍不明な女になってジョージタウンを散策いたしました！」とのことです。
コメントでは、「おでこ、おしゃれなジュエリーかと思った！」「かっこいい笑 マフィアのボスの嫁って感じ」「おでこタトゥーかと思いました！バビちゃんおしゃれやなあと思ってた笑」「おでこ大丈夫ですか 結構酷いですよね」「どうか痕が残りませんように」「こんな虫刺され結構重症そうだけど大丈夫なん？」など、さまざまな声が寄せられました。
「家族で北海道に帰省」10日には「この前家族で北海道に帰省してました」とつづり、夫と娘、愛犬との家族集合ショットを披露していたバービーさん。おいしそうな食べ物も公開しています。気になる人は、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。(文:橋酒 瑛麗瑠)
