¡ÚÂ®Êó¡ÛÀÐÇËÁíÍý¡ÈÊ¿ÏÂ¤ÎÆ»¶Ú¤Ë¶¯¤¯´üÂÔ¡É 18Æü¤Ë¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤é¤¬²ñÃÌ
¥¢¥á¥ê¥«¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤¬¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¼óÇ¾¤é¤âÆ±ÀÊ¤·¤Æ18Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÊ¿ÏÂ¤Î¼Â¸½¤ËÆ»¶Ú¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¶¯¤¯´üÂÔ¤¹¤ë¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐÇËÁíÍý
¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¸øÀµ¤Ç±ÊÂ³Åª¤ÊÊ¿ÏÂ¡¢¤³¤ì¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÆ»¶Ú¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¡¢¤³¤ì¤ò¶¯¤¯´üÂÔ¤ò¤¤¤¿¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¥¢¥á¥ê¥«¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ï¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Ç18Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢Î¾¼óÇ¾¤Î¤Û¤«¡¢EU¤Î¥Õ¥©¥ó¥Ç¥¢¥é¥¤¥¨¥ó°Ñ°÷Ä¹¤ä¥É¥¤¥Ä¤Î¥á¥ë¥Ä¼óÁê¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Þ¥¯¥í¥óÂçÅýÎÎ¤é¤â»²²Ã¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê»Ù±ç¤Ë´Ø¤¹¤ëÍ»Ö¹ñ¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ñ¹ç¤Ë¤Ï¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤â½ÐÀÊ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¼ç¸¢¤ÈÎÎÅÚ¤Î°ìÂÎÀ¤Ë´Ø¤ï¤ëÌäÂê¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ò´Þ¤á¤ë·Á¤ÇµÄÏÀ¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£