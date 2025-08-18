「ママは1年目」きゃりーぱみゅぱみゅ、我が子「ベビーぱみゅぱみゅ」を抱く姿を披露！ 「これは女の子？」
歌手のきゃりーぱみゅぱみゅさんは8月18日、自身のInstagramを更新。子どもを抱く姿を披露し、反響を呼んでいます。
【写真】子どもを抱くきゃりーぱみゅぱみゅ
ファンからは「ベビーぱみゅぱみゅ」「これは女の子かな？」や「可愛いママ！おめでとう！」「ママになってますます可愛くなった」「幸せな家族になりますように」といった声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】子どもを抱くきゃりーぱみゅぱみゅ
「ベビーぱみゅぱみゅ」きゃりーさんは「Mom's first year ママは1年目」とつづり、1枚の写真を投稿。頭の大きな飾りが特徴的な赤い衣装を着用した姿で子どもを抱きかかえている、きゃりーさんが“母”になったことを実感するショットです。子どもはきゃりーさんの顔に手を添えており、甘えているように見えます。
デビュー14周年を報告17日の投稿でも、同じ衣装を着用した姿を披露していたきゃりーさん。「Happy Anniversary 14th みんな本当にありがとう！」と、デビュー14周年を報告していました。今後の活躍にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)