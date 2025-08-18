ピリオドが打たれるW型16気筒エンジン

20年間も生産が続いた、ブガッティの8.0L W型16気筒エンジンへピリオドが打たれる。最終モデルとなる、ミストラルで。2005年のブガッティ・ヴェイロンでデビューした屈指の名機へ、相応しい仕上がりだといっていい。

フォルクスワーゲン・グループを率いた、故フェルディナント・ピエヒ氏の半ば強引な舵取りによって、ヴェイロンでは新基準のブガッティが目指された。彼が望んだのはゴルフのように運転しやすく、同等以上の品質と耐久性を備えたスーパーカーだ。



ブガッティ W16ミストラル（欧州仕様）

ドイツ北部、エーラ・レッシエン・テストコースのストレートで、400km/hの最高速度を発揮できることも要件の1つ。そこで技術者が生み出したのが、W16エンジンだった。

4気筒並んだ構造を4列並べ、4基のターボチャージャーで過給。当時われわれの度肝を抜いた、1001psもの最高出力を叶えていた。その後、更に速いブガッティが代わる代わる登場。シロン・スーパースポーツ 300＋では、1600psに達している。

1600psのメカニズムは概ねシロンと同じ

ヴェイロンの登場以降、主に小規模な自動車メーカーが「世界最速」の称号を狙ってきた。1番速い量産車はどれか、という議論は簡単には収まらない。

それでもブガッティは、相当な台数のハイパーカーを、高度な水準で提供している。最速の量産車の1つだという表現へ、疑問の余地はないだろう。



ブガッティ W16ミストラル（欧州仕様）

W16エンジンの最後を飾るべく、丁寧に生み出されているのが、サーキットが前提のボリードと、素晴らしいサウンドを放ちつつ公道が前提のロードスター、ミストラル。前者は40台、後者は99台の限定となっている。

メカニズムは、概ねシロンと同じ。カーボンファイバー製シャシーの中央に、1600psのエンジンが搭載される四輪駆動。印象的なデザインのボディは、かなりワイドな2シーターで、車重は1977kgがうたわれる。小回りは、ゴルフのようには利かない。

内装はクラシカルなエレガントさ

インテリアは、流れるようなカーブで美しい。空間にはゆとりがあり、細部まで仕上がりに抜かりはない。基本的な骨格を共有するシロンと異なり、ブガッティの象徴といえる、Cのラインがダッシュボードからルーフ側まで繋がる処理は得ていない。

ドアは一般的な前ヒンジで、サイドシルは低く、乗り降りしやすい。調整域の広いステアリングホイールと、ノブが重なったセンターコンソール。タッチモニターは与えられず、クラシカルなエレガントさが漂う。素材もくまなく素晴らしい。



ブガッティ W16ミストラル（欧州仕様）

シートは身体を優しく包み込み、座り心地に文句なし。操作系も理解しやすい。シフトレバーを傾けてDを選択すれば、発進準備は完了。ペダルはアクセルとブレーキの2枚のみ。運転席からの視界も広い。ステレオは、スマートフォンとの連携で操作できる。

価格は、英国では517万ポンド（約10億2366万円）。仮にこれほどの価値を知らなければ、運転へ萎縮することはないかもしれない。これが同社のやり方だ。

次世代のトゥールビヨンはV16エンジンに

ここでブガッティの近年を振り返ると、2000年代初頭にフォルクスワーゲン・グループ傘下になり復調。積極的な投資で最高速の記録を塗り替え、少なくない生産数を実現したが、収益性が高いとはいえなかった。

コスト削減の圧力の中、ブガッティの立場は弱まっていた。だが2021年、クロアチアのバッテリーEV企業、リマック・グループとポルシェとの共同で、ブガッティ・リマックが設立される。実は、ヒョンデも12％の出資をしている。



ブガッティ W16ミストラル（欧州仕様）

現在のブガッティは新しいハイパーカー、トゥールビヨンの仕上げ段階。開発費は厳しく管理されているようだが、こちらには、8.4L V型16気筒の自然吸気エンジンが載る。

生産の迅速化も目指されている。W16エンジン世代のモデルたちは、短くない納期が悩みのタネになってきた。

