「子どもには迷惑をかけたくない」──そう考え、自立した老後を目指す高齢者は多いもの。しかし、生活費や医療費の増加、想定外の支出など、一人でなんとかするという姿勢が、逆に本人や家族を追い詰めるケースもあります。老後資金の見直しや、制度の理解は、自立を貫くうえでも欠かせません。

月8万円で暮らす「一人暮らし高齢者」の現実

東京都内で一人暮らしをする70歳の女性・井上京子さん（仮名）は、年金収入月6万5千円と、週2日のパート収入を合わせて月収約8万円で生活しています。夫とは数年前に死別し、子どもは遠方に住んでいます。

「贅沢をしなければ暮らせると思っていました。子どもにも“困ったら言って”とは言われていましたが、頼りたくないという気持ちが強かったです」

光熱費・通信費・医療費・食費・雑費……日々の生活費は最低限に抑えても、物価上昇の影響で赤字になる月も出てきました。

京子さんが最初に不安を感じたのは、持病の通院費と薬代の増加でした。1割負担とはいえ、月に5,000円近くかかります。加えて、老朽化した家電の買い替えや、急な歯科治療など、イレギュラーな出費が重なったといいます。

「今月は家賃を払ったら手元に1万円も残りませんでした。冷蔵庫が壊れかけているけど、買い替えも躊躇してしまって……」

自立しているつもりでも、実際にはギリギリの生活。孤独感も重なり、「このまま倒れたらどうなるんだろう」と不安を抱えるようになりました。

京子さんのように「最後まで一人で頑張る」という意思は尊いものですが、周囲に相談せず、制度も活用しないまま無理を続けることが、かえって子ども世帯に後から大きな負担をかけることにもなりかねません。

「最近は、娘に“定期的に連絡を取り合おう”と言ってもらって、少しずつ今の生活を話すようにしました」

「自立」とは、「誰にも頼らないこと」ではありません。適切な制度を知り、必要に応じて頼ることも、老後の備えの一部です。次は、京子さんのようなケースで利用できる可能性のある制度です。

高齢者が活用できる主な生活支援制度（代表例）

●高齢者福祉資金貸付制度（生活福祉資金貸付制度の一種）

冷蔵庫や洗濯機など、日常生活に欠かせない耐久消費財の買い替えに対して、無利子または低利での貸付を受けられる制度です。保証人なしで利用できる場合もあり、年金だけではまかなえない出費に備える選択肢となります。

※窓口：お住まいの市区町村の社会福祉協議会

●介護予防・日常生活支援総合事業（総合事業）

要介護認定を受けていなくても、見守り・買い物・掃除などの支援を地域のサービスとして受けられる場合があります。地域包括支援センターが相談窓口になっている自治体も多く、「介護になる前のちょっとした困りごと」の相談に適しています。

※窓口：市区町村の高齢福祉課・地域包括支援センター

●高額療養費制度

医療費が一定額（自己負担限度額）を超えた場合に、超過分が払い戻される制度です。入院や通院が続く方にとっては大きな負担軽減につながるため、早めに仕組みを把握しておくと安心です。

※窓口：加入している健康保険（後期高齢者医療制度、協会けんぽなど）

●臨時特別給付金（住民税非課税世帯等を対象とした一時金）

物価高騰や感染症の影響などに対処するため、国や自治体が時限的に実施する一時的な給付金制度です。主に住民税非課税世帯や、家計急変により生活が困窮している世帯が対象となるケースが多く、支給の有無や申請方法、金額は時期や自治体により異なります。実施が決定された際には、市区町村からの広報や通知が行われるため、定期的な情報確認が大切です。

※窓口：お住まいの市区町村の生活支援課や福祉担当窓口

これらの制度は、「自分が申請の対象になるのか分からない」という段階でも、相談を受け付けている窓口があります。特に地域包括支援センターは、生活に関する不安全般を相談できる身近な窓口です。

「自立とは、人の手を借りずに最後まで一人で頑張ることではなく、頼れる情報と支援を、自分の意思で選べる状態を作ること。それもまた、安心して暮らすための力になると思います」（京子さん）

自立と孤立は違います。情報を持ち、必要なときに声を上げることは、未来の自分を守る手段でもあるのです。