プロボクシングのＷＢＡ世界スーパーライト級１位・平岡アンディ（２９）＝大橋＝が１８日、１０〜１２月に海外で予定されている世界初挑戦へ向け、ゼミラー・ダモラ（２２）＝米国＝とのスパーリングを開始した。所属ジムの大橋秀行会長（６０）が「これから約３週間スパーリングです 今日が初日ですが激しいスパーリングでした」と報告した。

ダモラはサウスポーで、１６戦全勝（１１ＫＯ）のホープ。平岡の戦績は、２４戦全勝（１９ＫＯ）。

昨年９月にＷＢＡ世界同級挑戦者決定戦で同級暫定王者イスマエル・バロッソ（ベネズエラ）に９回ＴＫＯ勝ちし、王者への挑戦権を獲得。ＷＢＡは４月、平岡と同級王者ゲイリー・アントゥアン・ラッセル（２９）＝米国＝との対戦を指令している。

大橋会長は７月、平岡の世界挑戦について「２つ選択肢があり、ラスベガスでやるか、サウジアラビアでやるか、どちらかに決まると思う」と明かしている。１０〜１１月に米ネバダ州ラスベガスか、１２月にサウジアラビア・リヤドで、ラッセルに挑戦する見通しだ。

平岡は、１９９２年４月にメキシコでＷＢＡ世界スーパーライト級王座を獲得した平仲明信（沖縄）以来、日本人４人目の同級世界王者を目指す。