アニメ『ギヴン』の魅力を堪能 ノイタミナアパレル POP UP ギャラリーが広島PARCOで開催
フジテレビ深夜アニメ枠“ノイタミナ”から生まれたアパレルブランド「ノイタミナアパレル」による、“ノイタミナ”作品のアパレル雑貨を中心としたECサイトと連携するリアル店舗「ノイタミナアパレル POP UP ギャラリー」が、アニメ『ギヴン』シリーズをフィーチャーしたかたちで、広島PARCOにて期間限定で開催される。
【画像】推しのチェキ風？『ギヴン』インスタントフォト風カード
ギャラリーでは、通常ECのみで販売している商品を展示するほか、アパレル商品の試着、香水のお試しやフォトスポットなどが展示。また、商品の一部が数量限定で会場にて販売される。
フォトスポットには前回好評だったアニメ『ギヴン』シリーズに登場する佐藤真冬のペット「毛玉」の巨大オブジェを設置。本作の魅力を存分に堪能できる。
来場特典として、数量限定で開催地名入りの《STAFF PASS アクリルキーホルダー 全7種》がガチャガチャにて設置。専用コインの配布は1人1枚のみ。なくなり次第終了となる。また、来場すると「ノイタミナアパレル」商品購入時に送料無料クーポンが利用できる。
会場物販では、商品を税込3000円購入ごとに「インスタントフォト風カード」がランダムで1枚プレゼントされる。1回の会計での合計金額が対象。
オンラインショップでも、【特典対象】と商品名に記載されたアイテムを商品代金3000円（税込）購入ごとに、「インスタントフォト風カードランダム」がランダムで1枚プレゼント。9月4日午前10時〜23日午後11時59分まで実施される。注文商品と同梱して届けられる。
■展示内容
▼商品
ノイタミナアパレルオンラインショップで販売しているアニメ『ギヴン』シリーズの一部商品に加えて、新商品も展示予定。
・『映画 ギヴン 海へ』 原画イラスト パーカー／Tシャツ
・『映画 ギヴン 海へ』 原画イラスト レイヤードアクリルアート
・『映画 ギヴン 海へ』 パーカー 吉田由紀／Tシャツ 吉田由紀
・『映画 ギヴン 海へ』 チケットデザイン パーカー／Tシャツ ギヴン
・『映画 ギヴン 海へ』 チケットデザイン パーカー／Tシャツ syh
・『映画 ギヴン 海へ』 ステンレスタンブラー ギヴン／syh
・『映画 ギヴン 海へ』 スカーフリボン ギヴン／syh
・『映画 ギヴン 海へ』 カセットテープ アクリルバッグチャーム ギヴン／syh
…and more.
▼フォトスポット 「毛玉」の巨大オブジェ
高さ約1.5メートル、全長約1.75メートルからなるアニメ『ギヴン』シリーズに登場する佐藤真冬のペット「毛玉」の巨大オブジェ。
