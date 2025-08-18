元「KAT-TUN」の上田竜也（41）が18日、フジテレビ「ぽかぽか」にゲストとして生出演。大物アイドルを激怒させた過去を明かした。

上田は芸能界で怒られたことはあるかとの話題になると「それはもうたくさんありますけど、中でも一番大きかったのは堂本光一くんですね」と打ち明けた。

「オリジナリティーを出しすぎて堂本光一から出禁宣言」と紹介されると、舞台「SHOCK」で共演していた10代後半、20代前半の出来事だったといい「めちゃくちゃ言える軽いやつで言わしていただくと、みんなそろえなきゃいけない踊りをそろえなかったりとか」「衣装、ぴっちり（襟元を）締めないといけないのを全部開けてたりとか、アクセサリー着けてたりとかっていうのが、レベル1なんですけれども」と打ち明けた。

さらにレベル2、レベル3の出来事もあったとし、すると「ある日、幕間で舞台が下がっていって、どん帳全部下がった時に、光一くんがくるっと振り向いて“お前ら2度と俺の舞台に出るな！”って」と激怒され、出禁を言い渡されたと回顧した。

そのようなことが何回かあり「その都度ちょっと楽屋に呼ばれてお叱りを受けるんですけれども」と上田。続けて「本当に大前提としてその時（自身は）クソ野郎だったんですよ」と前置きし、怒られた後に楽屋を出て「光一くんしか見てないっしょ」などとぼやいていたという。

すると「ちょうど階段ですれ違った光一くんのマネジャーにそれを聞かれて、それでさらに大激怒させるっていうことがあったクソ野郎です」と苦笑し、スタジオをざわつかせた。

この日夏休みだった「ハライチ」澤部佑の代打MCを務めた俳優の坂上忍は「いやあ、すげえ！ギリギリだ」と驚きを口にした。

それでも現在の関係は良好で、上田は堂本について「元々光一くんのバックで、KAT-TUNっていうのができたんですよ。専属のバックダンサーとして」「その直属の関係で」と語り、KAT-TUN解散決定後にも連絡をもらったと明かしていた。