お笑いコンビ「マヂカルラブリー」の野田クリスタル（38）が14日深夜に放送されたニッポン放送「マヂカルラブリーのオールナイトニッポン0(ZERO)」（木曜深夜27・00）に出演。“ポスト・所ジョージ”として、「チョコレートプラネット」の長田庄平（45）の名前を挙げ、その理由について語った。

番組内で、28日の放送のゲストにチョコレートプラネットが登場することを発表。「働きすぎている芸人を呼んで強制休暇の日程を決めるこの番組恒例の働き方改革スペシャルをやろうと思ったんですが、チョコプラの2人、あんだけ売れてるのに、まぁまぁちゃんと休んでるらしいという噂」と村上。野田も大きくうなずき、「海外旅行に行ってたりとか。なんだかこうアグレッシブに動いてるじゃないですか、プライベートも」と語った。

売れっ子で私生活も充実しているチョコプラへの憧れを口にする2人。「本当にこの人生の潤い、それを我々に教えていただきたいと」と村上は熱望。野田は「潤ってるように見えるんだよなぁ、人生」とつぶやき、「長田はやっぱ、所さんになるよな、あれな」と“ポスト・所ジョージ”として長田の名前を挙げた。すると、村上も「所さん的な雰囲気ありますよね、車イジってみたいな」と同調した。

そして、村上が「誰もマヂカルラブリーになりたいとは思ってませんから。チョコプラになりたいとみんな思ってる」と自虐すると、野田は「この時間にラジオしてるやつ」と笑いながら補足していた。