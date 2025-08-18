「公園で待ってるね！」LINEしたのに→ママ友がこない！会えなかった理由にモヤモヤが消えない【ママリ】
ママ友の行動にモヤモヤした経験を持つ方もいるはず。この記事では、公園に子どもと行く予定でいたところにママ友から「うちも行こうかな」とLINEをもらったが、結局公園に来なかったという投稿を紹介します。友達に会えなかったことで子どもが悲しんでいたこと、来ると言ったのに別の場所へ行っていたことに対してモヤモヤしているという投稿者さん。どこに行くかは自由だと頭では分かってはいるものの、なかなか割り切ることができないそう。
子どもも関わることだからこそ余計にモヤモヤしてしまいますよね。ママ友にとっては行けたら行くぐらいの軽い気持ちだったのかもしれませんが、そうなのであればそう伝えてくれれば済むこと。行けなくなったと伝えなかったことも含め、ママ友は約束に対して少しルーズなのかなという印象を受けますし、何か約束をする度に警戒してしまいそうです。
Ⓒママリ
公園に来ると言ったのに来なかったママ友にモヤモヤ…
ママ友から公園行く？とLINEで聞かれ、行く予定だったので行くと答えました。
そして〇〇ちゃんが行くならママ友の娘も行かせると返事が….うちの子が待ってるねー！と返事しました。
もちろんうちの娘は友達が公園行くと聞いたのでテンションアップ⤴️喜んで公園行きました。
結局来なかったみたいで悲しそうに帰宅したのでママ友にどこ行ったのか聞いたら、パパと他の場所へ遊びに行ったと…
誰がどこで遊ぶのはもちろん自由でいいし、大したことじゃないけど、モヤモヤしました😹
出典：
qa.mamari.jp
時間を決めて遊ぼうと約束したわけではないですし、急用や予定が変わってしまうのは仕方がないことではあるものの、子どもが悲しんでいる姿を見ると何とも言えない気持ちになりますよね。せめて一言「やっぱり行けなくなった」と言ってもらえれば、待つことはなかったでしょうしがっかりした気持ちも半減したはず。ほんの少しの思いやりがママ友にあれば投稿者さんがここまでモヤモヤすることはなかったのではないかなと思わずにいられないですね。
ママ友の行動にさまざまな声が
この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。
え？！それは無いです💦💦
娘さん悲しい思いしましたね。
出典：
qa.mamari.jp
それはモヤモヤ案件…
いや、分かるよ、わかるさ、
まあプライベート時間だし好きに動いていいだろうよ、
でも聞いてきた以上一応「やっぱりパパと他のとこ行くことになったー」ぐらいは言うべきですよね🥹
しかも子どもが待ってるねー！って伝えてるわけだし😇😇
出典：
qa.mamari.jp
そういう適当なことされたら一気に苦手になります💔
確定するまで誘ってくるなって言いたい💧
出典：
qa.mamari.jp
子どもも関わることだからこそ余計にモヤモヤしてしまいますよね。ママ友にとっては行けたら行くぐらいの軽い気持ちだったのかもしれませんが、そうなのであればそう伝えてくれれば済むこと。行けなくなったと伝えなかったことも含め、ママ友は約束に対して少しルーズなのかなという印象を受けますし、何か約束をする度に警戒してしまいそうです。
人によっては関係性を見直すほどのできごとだと思いますし、約束というのは自分だけでなく相手にも影響を与えるものだと考えさせられますね。
記事作成: こびと
（配信元: ママリ）