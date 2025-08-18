¾ÃËÉÂâ°÷2¿Í¤¬»àË´¡¡²ÐºÒ¸½¾ì¤ÎÊøÍî¤ÇÂàÈò¤¬´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¡¡Âçºå¡¦¥ß¥Ê¥ß¤Î¥Ó¥ë²ÐºÒ
18Æü¸áÁ°¡¢Âçºå¡¦¥ß¥Ê¥ß¤Çµ¯¤¤¿¥Ó¥ë²ÐºÒ¤Ç¤Ï¡¢Ï²Â®¾ÃËÉ½ð¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë¡¢¿¹µ®»Ö¤µ¤ó¡Ê55¡Ë¤ÈÄ¹Í§¸÷À®¤µ¤ó¡Ê22¡Ë¤Î2¿Í¤¬·úÊª6³¬¤Ç¸«¤Ä¤«¤ê¡¢ÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Âçºå»Ô¡¦²£»³»ÔÄ¹¡§
ÄËº¨¤Î¶Ë¤ß¡£ºÆÈ¯ËÉ»ß¤ËÅØ¤á¤¿¤¤¡£
Âçºå»Ô¤Î²£»³»ÔÄ¹¤¬¾ÃËÉ¤«¤é¼õ¤±¤¿Êó¹ð¤Ç¤Ï¡¢²ÐºÒ¸½¾ì¤Ç¤ÏÊøÍî¤âµ¯¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÊøÍî¤ÎºÝ¤Ë2¿Í¤ÎÂàÈò¤¬´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¶²¤ì¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ç¤Ï¡¢½Ð²Ð¸¶°ø¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£