【復讐】「私“あさみ”です」新婚妻が仕掛けた巧妙なワナ｜結婚後も出会い系アプリを消さない夫の末路【ママリ】

度重なる夫の浮気に、悲しみや怒りを通り越し「無」の境地に達した美咲さん。もはや夫を許すという選択肢は消え、美咲さんの心に芽生えたのは「どうやって彼を懲らしめてやろうか」という強い復讐心だった。その第一歩として、彼女は夫が使っていた出会い系アプリを自らダウンロード。別の女性「あさみ」に成りすまし、夫と接触を図るという大胆な行動に出た。これは、夫に「逆襲」を仕掛ける妻の、知られざる戦いの記録である。『結婚後も出会い系アプリを消さない夫の末路』第3話。

夫の健太のスマホに隠されたLINEのやり取りを見て、美咲は完全に心が決まった。もう、彼のことを信じることはできない。悲しむことに疲れた美咲は、別の感情に支配されていた。それは、復讐心だった。

妻の壮絶な復讐劇

「夫をどうやって懲らしめてやろうか…」。美咲は、その一心で、先日削除したはずの出会い系アプリを再びダウンロードした。夫がログインしていたアプリだ。彼女は、そこに「あさみ」という仮名で登録し、夫に接触を試みた。



美咲は、夫がどのような女性に興味を持つのか、彼がアプリでどのようなプロフィールを設定しているのかを、冷静に観察した。そして、夫の好みに合わせて「あさみ」のプロフィールを作り上げた。

アプリで語られた夫の嘘

あさみとしての美咲は、チャットで夫に質問を投げかけた。



「結婚してるの？」



夫の返信は、美咲の予想をはるかに超えるものだった。



「バツイチで、一人暮らしだよ」



その文字を読んだ美咲の心は、氷のように冷えきった。夫は、自分と結婚している事実を隠し、独身と偽って女性と出会おうとしていたのだ。そのあまりにも身勝手な嘘に、美咲は怒りを通り越して呆れた。



健太は、アプリでのやり取りを心から楽しんでいるようだった。美咲があさみとして送るメッセージに、彼は嬉々として返信を続けた。



美咲は、そのやり取りを通して、夫の浮気が「ただのひまつぶし」ではなく、彼にとっての「現実逃避」や「自己肯定感を得るための手段」であることに気づいていった。

夫を追い詰めるための計画

美咲は、夫を懲らしめるために、さらに巧妙な計画を練り始めた。夫の嘘を暴き、彼に絶望を与えるには、決定的な証拠が必要だ。そして、それを突きつける「場所」も重要だ。



「もう少し様子をみたいと思います」という美咲さんの言葉には、夫を追い詰めるための強い意志が込められていた。彼女は、夫の行動を観察し続け、最適なタイミングを見計らっていた。

あとがき：夫の嘘を暴き、次の一手を打つための教訓

今回のケースでは、美咲さんが自ら夫と接触するという大胆な行動に出ました。これは、夫の嘘を直接的に暴き、決定的な証拠を得るための有効な手段と言えます。



しかし、このような行動は、精神的な負担も大きいため、慎重な判断が求められるでしょう。同様の状況に直面した際は、まずは相手の嘘を冷静に記録・保存し、証拠として固めることが重要です。



そして、次の行動に移る前に、第三者からのアドバイスを得ることで、より冷静な判断をすることも可能に。感情に流されず、法的な観点からも有利な状況を作り出すことが、最善の対応策となるようです。



※このお話は、ママリに寄せられた体験談をもとに編集部が再構成しています。個人が特定されないよう、内容や表現を変更・編集しています。

記事作成: ママリ編集部

（配信元: ママリ）