「ゴミ捨て場で目が合ったのは…」夜の住宅街に突如現れた【巨大な影】の正体に絶句！【ママリ】
この記事ではママリに寄せられた投稿をご紹介します。投稿者のママは夜、ごみを捨てに行こうと歩いていました。するとその先に巨大な影を発見。二つの目でこちらを覗いているその正体とはいったい…？
ごみ捨てに行ったら衝撃的なものを見てしまった
ごみ捨てに行ったら衝撃的なものを見てしまいました…！！
これはある意味ホラーです…
ゴミ
――――
民 家│
――――
私 │
アパート│
このような立地です、これを踏まえて読んでいただきたいです。
明日は燃えるゴミなので、今夜中にゴミを捨てに行こうと思いゴミを手に持ち外に出ました。
アパートの階段を降り左に曲がり、少し行った左手がゴミ捨て場です。
アパートとゴミ捨て場の間までの距離は、家1件分しかありません。
アパートの敷地から出ようとし、ゴミ捨て場の方を見ると…
ちょうどゴミ捨て場の方から出てくる巨大な影と目が合いました。
大きさは私より少し大きいくらいですが、少し坂になっておりだいぶ大きく見えました。
2つの目がこちらを見ています。
お互い固まってしまいました。
(え？犬？超巨大な犬が散歩？アフガンハウンドとか！？いや、え？アルパ……カモシカーーー！！？？)
1秒にも満たない間で巨大な目の招待を把握しました。
な、なんと彼(彼女？)…天然記念物カモシカの子供だーっ！！
めちゃビビって後ずさり見えないところで固まっていると、1歩進んだカモシカがこちらを覗き込み…また目が合い…
慌てて2階に登ると、こちらを気にしつつ民家の方へ消えていきました…。
まさか天然記念物に会うとはツイていますね。しかしそんな巨大な生き物に、驚きで後ずさりしてしまうのも無理ありません。実際に目の前に現れたら少し恐怖ですよね。
ママリに寄せられた声
ここからは質問に対して寄せられた声をピックアップしてご紹介します。
遭遇しても自分ならわからない
カモシカって普通にいてるんですね😳💡
もし私が遭遇してもかもしかとわからないかも🤣
たしかにカモシカと言われて姿がピンとくる人ばかりではありませんよね。遭遇しても「あの巨大な生物は何だろう…」と思ってしまう人もいるはず。
まずはカモシカとしっかり理解できた投稿者のママにあっぱれですね。
怪我がなくてよかった
すみません、アルパカで笑いました🤣
怪我とかなくて良かったですー！
「怪我がなくてよかった」というこちらのママ。自分と同じくらい大きな生物に遭遇したのだから、まずはこの言葉に尽きますよね。
突然走ってきてぶつかられたら跳ね飛ばされるかもしれないし、何もなくてよかったですね。
思わぬところで遭遇するかも？天然記念物
今回投稿者のママは夜ごみ捨てに行くときに、偶然カモシカに遭遇したようですが、このようにいつ天然記念物に遭遇するかわかりませんよね。
もし出会ってテンションが上がってしまっても、まずは自分の身を守ることが大切。無理に近づいたりしない方がいいかもしれませんね。
