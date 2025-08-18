¸µBiSH¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î½÷Í¥¡¡½é¤á¤Æ¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡¡Æ©ÌÀ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÁÇÈ©¤ò¤µ¤é¤±½Ð¤·¤¿½é¼Ì¿¿½¸
¡È³Ú´ï¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¥Ñ¥ó¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÉBiSH¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï¡ÖCENT¡×Ì¾µÁ¤Ç²»³Ú³èÆ°¤ò¡¢¡Ö²ÃÆ£Àé¿Ò¡×Ì¾µÁ¤ÇÇÐÍ¥¶È¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤ÉÂ¿ÊýÌÌ¤Ë³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¥»¥ó¥È¥Á¥Ò¥í¡¦¥Á¥Ã¥Á¤µ¤ó¤Î¼«¿È½é¤Î¼Ì¿¿½¸¡Ø¥»¥ó¥È¥Á¥Ò¥í¡¦¥Á¥Ã¥Á¼Ì¿¿½¸¡¡Àé¿Ò¡Ù¡Ê»£±Æ¡§ÂçÄÔÎ´¹¡¢ÀÇ¹þ3300±ß¡Ë¤¬9·î19Æü¡¢¹ÖÃÌ¼Ò¤è¤ê¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Û¡¼¥Á¥ß¥ó¤Î³¹³Ñ¤Ë¤¿¤¿¤º¤à¥»¥ó¥È¥Á¥Ò¥í¡¦¥Á¥Ã¥Á¤µ¤ó
¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¼«¿È¤ÎÌ¾Á°¤ò´§¤·¤¿¼Ì¿¿½¸¤Î»£±Æ¤ÏÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤é¤·¤¤»¨Â¿¤ÊÊ·°Ïµ¤¤È¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÄ´¤ÎÈþ¤·¤¤·úÂ¤Êª¤¬¶¦Â¸¤¹¤ë³¹¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤Î¥Û¡¼¥Á¥ß¥ó¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥»¥ó¥È¥Á¥Ò¥í¡¦¥Á¥Ã¥Á¡×¤È¡Ö²ÃÆ£Àé¿Ò¡×¡¢¤½¤ÎÆóÌÌÀ¤ÎÉ½¸½¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥»¥ó¥È¥Á¥Ò¥í¡¦¥Á¥Ã¥Á¡×¤Ï¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¦ÌÌ¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¡¢É½¾ð¤ä°áÁõ¡¢¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤Ê¤É¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢¿·¤·¤¤É½¸½¤òÄÉµá¡£°ìÊý¤Î¡Ö²ÃÆ£Àé¿Ò¡×¤Ï¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤ÎÁÇ´é¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¥Û¡¼¥Á¥ß¥ó¤ò°ì½ï¤ËÎ¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¥à¡¼¥É¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÈóÆü¾ïÅª¤Ê°áÁõ¤òÅ»¤¤¶¯¤¤´ãº¹¤·¤Ç¥«¥á¥é¤ò¸«¤Ä¤á¤ëÉ½¾ð¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¼¡¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤Ï¥é¥Õ¤ÊT¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤ÆÌµ¼Ùµ¤¤Ê¾Ð´é¤ÇÁö¤ê²ó¤ë¡£¥»¥ó¥È¥Á¥Ò¥í¡¦¥Á¥Ã¥Á¡¿²ÃÆ£Àé¿Ò¤Ë¤·¤«É½¸½¤Ç¤¤Ê¤¤ÆóÌÌÀ¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤½¤Î¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Â¸Ê¬¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë°ìºý¤Ç¤¹¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¤Ë¤âÄ©Àï¡£Æ©¤ÄÌ¤ë¤è¤¦¤ÊÆ©ÌÀ´¶°î¤ì¤ëÁÇÈ©¤âÂçÃÀ¤ËÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Ì¿¿½¸¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢9·î23Æü¤ËÅìµþ¡¢9·î28Æü¤ËÂçºå¤ÇÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥»¥ó¥È¥Á¥Ò¥í¡¦¥Á¥Ã¥Á¡¿²ÃÆ£Àé¿Ò¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£2015Ç¯¤è¤ê¡È³Ú´ï¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¥Ñ¥ó¥¯¥Ð¥ó¥É¡É¤ÎBiSH¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥»¥ó¥È¥Á¥Ò¥í¡¦¥Á¥Ã¥Á¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£2023Ç¯6·î¤Ë¥°¥ë¡¼¥×²ò»¶¸å¡¢Æ±Ç¯8·î¤Ë¡Ö²ÃÆ£Àé¿Ò¡×Ì¾µÁ¤ÇÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò³«»Ï¡£CX¡Ø¤Û¤ó¤È¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÉÝ¤¤ÏÃ¡Ù¡¢ÉñÂæ¡ÖÍë¤Ë7²ó·â¤¿¤ì¤Æ¤â¡×¡¢±Ç²è¡Ø¥¦¥©¥ó¥«¤È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¹©¾ì¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡Ù(¿á¤ÂØ¤¨ÈÇÀ¼Í¥)¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎó¡ÖÊü²Ý¸å¥«¥ë¥Æ¡×¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£2025Ç¯4·î¤Ë¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¥¢¥×¥ê¡ÖUniReel¡×¤ÇÇÛ¿®¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö¿¦¾ì¥®¥ã¥ó¥Ö¥é¡¼¡×¤Ë¤Æ¼ç±é¡¦Àõ¾Â²ÃÆà»ÒÌò¤Ç½Ð±é¡£²»³Ú³èÆ°¤È¤·¤Æ2022Ç¯8·î¤è¤ê¡ÖCENT¡×Ì¾µÁ¤Ç¥½¥í¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò³«»Ï¤·¡¢2023Ç¯¤Ë¤ÏÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤â¼Â»Ü¡£2025Ç¯1·î8Æü¤Ë4th Single¡ÖÉ´ÆüÁð¡×¤ò¡¢Æ±Ç¯3·î12Æü¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÖLinda feat.»í±©¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£¿·¶Ê¡Ö¥é¥Ö¥·¥ó¥É¥í¡¼¥à¡×¤¬¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î²Ð¥É¥é¡ú¥¤¥ì¥Ö¥ó¡ÖËÌ¤¯¤ó¤¬¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤Æ¼ê¤ËÍ¾¤ë¤Î¤Ç¡¢3¿Í¤Ç¥·¥§¥¢¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤Î¼çÂê²Î¤Ë¡£8·î20Æü¤Ë¥Ó¥¯¥¿¡¼¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤è¤ê¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¬·èÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±Æü¤Ë¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¤é¤Ö¤¢¤ë¤Ð¤à¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹Í½Äê¡£