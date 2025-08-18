愛知県弥富市の鍋八農産。この農業法人が管理する農地は約200ヘクタールで、

そのうち４分の3でコメ作りを行っています。

【写真を見る】令和7年産の新米はいくらに…？ ｢5キロで4000円切りは無理」試食してみると「粒が立ってもっちりおいしい！」

ここで使うコンバインは、刈り取り・脱穀・選別を1台で完結できる最新型です。



その仕組みはどうなっているのでしょうか？



（鍋八農産 八木輝治代表）「ここから入ってき流れて脱穀されて、後ろにわらが流れてカッターで切られる」

（大石邦彦アンカーマン）「コンバインは１台いくら？」

（八木代表）「定価で見ると1800万とか」

メンテナンスにも費用はかかると言います。



（八木代表）

「泥です。ゆるい田んぼだと、どうしてもこうなる。この奥にベアリングが入っているのでカバーはされているが劣化はする。いろいろと消耗品がついているので毎年メンテナンスは必要。なのでお米の金額は、ある程度保ってもらいたい」

“巨大なバリカン”コンバインで刈り取り作業

この日は、コンバインの運転席から刈り取り作業を撮影させてもらうことに。



5000平方メートルの稲刈りを行います。



（大石邦彦アンカーマン）

「きれいに刈られていきますね。八木さん！これは巨大なバリカンですね。初めて丸刈りにした時のことを思い出しました」

このコンバイン…思った以上にスピードがあり小回りもきいて驚きました！このコンバインのおかげで収穫効率はあがったと言います。



（大石）「丸刈りになりました！」

（八木代表）「無事、収穫終わりました」

そして、刈り取った稲穂が袋の中に入っていきます。



袋は数分で満杯に。



（大石）「1袋で何キロ？」

（八木代表）「700から800くらい入っている」

（大石）「この田んぼでどのくらい？」

（八木代表）「もう1個とれるので、1500、1600キロキロぐらいはいく」

新米を試食してみると…

この日、鍋八農産の皆さんが収穫したのは「コシヒカリ」ですが、その3日前に収穫した「あきたこまち」を試食させてもらうことに。



（大石）「精米したコメの状態は？」

（八木代表）「見た目はいいが高温障害で白い部分が出ている。基本的に味に変化はないので食べてもらえたら」

果たして、ことしの新米の味は…？



（大石）

「つやがいいですね、粘りも感じます。いただきます。ほどよい硬さで、粒がたっていて、噛むともっちりしていて、おいしいです」

（八木代表）

「『あきたこまち』は特に年によって、うまさが変わるが、ことしはおいしくできている」

新米のコメの値段「5キロで4000円をきることはできない」

気になるのが、新米の値段。



（大石）「令和7年産のコメの値段は？」

（八木代表）「100%言えるのは5キロで4000円をきることはできない」

（大石）「ことしも去年のように高くなる？」

（八木代表）「間違いないです」



また、販売価格の指標ともなるJAが示す玄米60キロあたりの「概算金」については…



（八木代表）

「（コシヒカリが）2万8000円と聞いている。去年より1万円ほど高い」

また、「あきたこまち」の新米も概算金は、去年よりも高くほかの卸売業者の中にはこんな価格提示も…



（八木代表）

「あきたこまちで一番高くて3万5～6千円ほどと聞いている」

（大石）

「JAの概算金が2万8000円なのに、他の卸売業者は3万5千円ぐらいだすよと。コシヒカリは？」

（八木代表）

「『コシヒカリ』は通年販売だから、そこまで高いと難しいのかな。べらぼうに下がることはないと思う」