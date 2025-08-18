トヨタ新「“3列”SUV」発表！ 360馬力超え「“高性能”モデル」もアリ！ 超「広びろ内装」＆高機能4WDも採用！ 黒モデル新設定の「グランドハイランダー」米国に登場

大人が快適に座れる3列シートと充実装備

2025年7月31日（現地時間）、トヨタは北米市場向けの大型SUV「グランドハイランダー」の2026年モデルを発表しました。

生産は米国インディアナ州プリンストンの工場で行われ、同年秋から順次ディーラーに到着します。

グランドハイランダーは、大人がゆったり座れる3列シートと広大な荷室を備えたファミリー向けSUVです。

3列目はレッグルーム33.5インチ、ヘッドルーム37.2インチを確保。後席を倒せば最大97.5cu.ft.の荷室容量を実現し、3列目使用時でも機内持ち込みサイズのスーツケースを7個積載できます。遮音ガラスや吸音材の採用により、静粛性にも配慮しました。

装備は12.3インチタッチスクリーン、3ゾーンオートエアコン、USB-C×7を標準化。上位ではレザー内装や前席ベンチレーション、2列目後席ヒーター、JBLプレミアムオーディオなどを用意します。

デザインはハンマーヘッド調のフロントとワイドなフェンダーで存在感を演出し、ハイブリッドMAXではデュアルエキゾーストやガンメタル調グリルを採用。

新たな2026年モデルでは、黒基調の外装加飾を備えた「ハイブリッドナイトシェード」を新設定しました。

パワートレインは2.4リッター直列4気筒ターボ（最高出力265PS）、2.5リッターハイブリッド（最高出力245PS）、2.4リッターターボ×モーターの「ハイブリッドMAX」（最高出力362PS）の3種類を展開。

駆動方式は、ガソリンモデルにダイナミックトルクコントロールAWD、ハイブリッドに電子制御オンデマンドAWD、ハイブリッドMAXにフルタイム電子AWDを設定します。

シャシーはTNGA-Kをベースに前後トレッド67.5／67.9インチ、ホイールベース116.1インチとし、取り回し性能と室内スペースを両立。

ガソリンAWDとハイブリッドMAXにはマッド＆サンド／ロック＆ダート／スノーのマルチテレインセレクトを備え、走行モードは全車スポーツ／エコ／ノーマルを選べます。

先進安全装備はToyota Safety Sense 3.0を全車標準化。プリクラッシュセーフティ（歩行者検知）、レーンディパーチャーアラート（ステアリングアシスト付）、レーントレーシングアシスト、全車速対応ダイナミックレーダークルーズコントロール、ロードサインアシスト、プロアクティブドライビングアシスト、オートマチックハイビームなどを搭載します。

加えてブラインドスポットモニターやRCTA、パーキングアシスト（上位）も用意。プラチナムではトラフィックジャムアシスト、ヘッドアップディスプレイ、デジタルインナーミラー、パノラミックビューモニターなどの快適・運転支援機能を選択できます。

グレードはLE／XLE／リミテッド／プラチナムに加え、ハイブリッドナイトシェードを設定。価格はガソリン（LE FWD）が4万1360ドル（1ドル＝149円の為替レートで約616万円）から、ハイブリッド（LE）が4万4710ドル（約666万円）から、ハイブリッドMAX（リミテッド）が5万5190ドル（約822万円）からとなります。