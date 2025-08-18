超特急・草川拓弥＆ICEx・阿久根温世、“貴重”ペアショットで表紙 グループへの思いも
メインダンサー＆バックボーカルグループ・超特急の草川拓弥と8人組ダンスボーカルユニット・ICExの阿久根温世が、9月12日発売のビューティー&ファッション誌『CYAN MAN（シアン マン）』10月号（カエルム）の表紙を飾る。
【裏表紙カット】あざとかわいい！前田拳太郎
草川と阿久根は、アーティスト集団・EBiDANに所属し、それぞれのユニットで活躍中。貴重な2ショットを表紙と中面26ページにわたって、余すことなく収める。
今回はオフィスに勤める会社の先輩・後輩をイメージし、「お仕事中のナチュラルメイク」と、「お仕事終わりの夜遊びメイク」をそれぞれ披露。男女問わずまねできるヒントが詰まった内容となっている。「こんな先輩憧れだった」「こんな後輩ほしかった」をおしゃれに表現する。
インタビューでは30歳を迎えた草川の美容へのこだわり、20歳になったばかりの阿久根らしい美容ルーティーン、それぞれのグループへの思いとこれからの展望を語る。
