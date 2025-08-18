“あざとカッコいい”前田拳太郎、変幻自在な表現力で魅了 好青年ピュアボーイ全開インタビューも
俳優の前田拳太郎が、9月12日発売のビューティー&ファッション誌『CYAN MAN（シアン マン）』10月号（カエルム）の裏表紙を飾る。
【表紙カット】貴重な2ショット！阿久根温世＆草川拓弥
前田は「秋色の多様性」をテーマに、雰囲気の違う4種類のブラウンメイクを24ページにわたって届ける。その変幻自在な表現力を活かし、少年のようにピュアな表情、青年期のような澄ました姿、しゃれた雰囲気をまとった姿、大人のワイルドさを体現した姿など、まるで役によって顔を変えるように、印象の異なるルックを見せた。
インタビューでは、プライベートでもするというメイクのこだわり、俳優としての今までとこれからを語る。思わず「正統派イケメンかと思ったら、好青年ピュアボーイだった」となる人柄が明らかになる。
同号の表紙は、メインダンサー＆バックボーカルグループ・超特急の草川拓弥と8人組ダンスボーカルユニット・ICExの阿久根温世が飾る。
