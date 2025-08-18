俳優のオダギリジョー（49）が18日、都内で、監督を務めた映画「THE オリバーな犬、（Gosh！！）このヤロウ MOVIE」の完成披露上映会舞台あいさつに出席。試写の観客にお詫びする場面があった。

映画のロゴがプリントされた布を巻き付けて登壇したオダギリは「ちょっと気合いをいれて、これ、旗作ってきたんですよ。6万円です」と、自主制作した旗を披露。女優の麻生久美子から「高い高い」とツッコまれるも、オダギリは「高い？まあでも、世界に一枚だからね」とすっかり気に入っている様子だった。

しかし、本題に入ろうとした途端、オダギリは「ちょっと一つ謝らなきゃいけないことがありまして」と切り出し「実は、今日上映するものが完成品じゃないんですね」と明かした。「本当に申し訳ないんですけど、間に合わなくて、一つ前のバージョンになるんです」という。

オダギリは「そんなに大した差はないというか、細かいところの修正をいっぱいやってるだけで、きっと印象そんなに変わらないと思う」と説明。俳優の佐藤浩市は「逆にそれが貴重だってことをお客さまに言わないと。これが見れるのは、今日のお客さまだけです！」とフォローし、オダギリも「十分面白いと思いますので、よろしくお願いします」と続けた。