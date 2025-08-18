万博の帰宅困難者　非常時は『橋を歩いて舞洲、トンネル歩いて咲洲』吉村知事が徒歩移動も提言「非常時は認めるべき」

約３万人の帰宅困難者、解消への一歩は…。万博会場では１３日午後９時半ごろ、設備トラブルの影響で大阪メトロ中央線が一時全線で運転を見合わせ、最大で３万人が足止めされました。



博覧会協会の副会長でもある大阪府の吉村知事は府として協会に「情報発信のあり方」や、「非常時にルール外のことを認める対応」など、３つの提言をしたと明らかにしました。



「今後、メトロが運行停止する可能性はあり得る。ルール上は徒歩で場外に出て自車で迎えるのは禁止されているが、緊急事態は解放するべき」と、万博会場の夢洲から隣の舞洲（まいしま）や咲洲（さきしま）へ徒歩で移動することにも言及しました。





「舞洲のパークアンドライドは、橋を歩いて渡る必要がありますけど非常に広いスペースがあります。本来自車で行くようなところなので、臨時でも解放する」「（咲洲の）コスモスクエアは、夢咲トンネルまで歩かないといけないが、検証する必要がありますが、歩行空間もあると思うので、僕は歩いて帰りたいんだ、僕は場内に戻るんだ、色んな選択肢にきちんと情報提供しながら、やっていくということが重要だと思います」吉村知事は、非常時に徒歩で移動して家族や友達に迎えにきてもらうのは一つの有効な手段で臨機応変にすべきと語りました。帰宅困難者の発生をめぐっては万博を担当する伊東大臣も、対応を検証するよう経産省に指示していて、残り２か月で緊急時の対応が見直されるか、その速度感にも注目です。