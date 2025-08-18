【全国天気】熱帯低気圧が台風となり19日にかけて沖縄地方に接近する見込み 沖縄地方では土砂災害や低い土地の浸水などに注意 今後の沖縄・奄美の天気を画像で 気象庁
熱帯低気圧が台風となって１９日にかけて沖縄地方に接近する見込みです。沖縄地方では、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒し、竜巻などの激しい突風に注意してください。また、沖縄・奄美では強風、高波、落雷に注意してください。
［気象概況］
１８日１５時の観測によると、熱帯低気圧が宮古島の南南東約２８０キロにあって、ゆっくりした速さで北北東へ進んでいます。中心の気圧は１００８ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１５メートル、最大瞬間風速は２３メートルとなっています。熱帯低気圧は今後１２時間以内に台風となる見込みで、１９日にかけて沖縄地方に接近し、その後、東シナ海を北上するでしょう。
［雨の予想］
沖縄地方では１９日は、雷を伴った非常に激しい雨が、奄美地方では雷を伴った激しい雨が降り大雨となる所があるでしょう。
１８日１８時から１９日１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、
奄美地方 １００ミリ
沖縄地方 １５０ミリ
［風の予想］
沖縄・奄美では１９日にかけて強い風の吹く所があるでしょう。
１９日に予想される最大風速（最大瞬間風速）
奄美地方 １５メートル （２５メートル）
沖縄地方 １８メートル （２５メートル）
［波の予想］
沖縄・奄美では１９日にかけて、うねりを伴い波が高く、しける所があるでしょう。
１８日に予想される波の高さ
沖縄地方 ３メートル うねりを伴う
１９日に予想される波の高さ
奄美地方 ３メートル うねりを伴う
沖縄地方 ４メートル うねりを伴う
［防災事項］
沖縄地方では１９日は、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒し、竜巻などの激しい突風に注意してください。また、沖縄・奄美では強風、高波、落雷に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。
■今後の沖縄・奄美の天気
