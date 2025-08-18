浜辺美波、“ヘソ出し”ルックに反響 「まさかのヘソ出し」「スタイル綺麗」
女優の浜辺美波の写真集『25』公式インスタグラムが17日、新規動画を公開。ショート丈のニットを着た“ヘソ出し”ルックに、ファンから「まさかのヘソ出し」「スタイル綺麗」といった声が寄せられている。
【動画】美しい…！ “ヘソ出し”ルックの浜辺美波
8月29日に25歳の誕生日を迎える浜辺美波が、節目を記念して発売する写真集『25』（8月22日発売）。オランダ・アムステルダムで撮影が行われた本作は、発売を前に公式インスタグラムでカウントダウン動画を展開している。
17日の投稿では「今日は、赤いもはもはニットでお届け」との言葉とともに、浜辺本人が「写真集発売まで、あと5日！」とコメントする動画を公開。赤いショート丈のニットに身を包んだ浜辺は、ヘソをちらりと見せるスタイルで登場し、抜群のプロポーションが際立つ仕上がりとなっている。
ファンからは「まさかのヘソ出し」「へそ出し貴重」「スタイル綺麗」といった反応が相次ぎ、写真集への期待が高まっている。
引用：「浜辺美波 最新写真集『25』」公式アカウント（＠hamabeminami_25_official）
