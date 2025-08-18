稲村亜美、ゴルフウェア姿に称賛の声 「めちゃくちゃ可愛い」「一緒に回りたい」
タレントの稲村亜美が18日、自身のインスタグラムを更新。ゴルフウェア姿を披露し、ファンから「めちゃくちゃ可愛い」「一緒に回りたいな」といった声が寄せられている。
【写真】「スタイル良すぎ」稲村亜美の水着姿
稲村はこの日、ベンチに座り笑顔を見せるゴルフウェア姿の写真を公開。「ゴルフONEみてくださりありがとうございます どの回も白熱した熱い戦いがおこなわれています」と、出演中の番組『ゴルフONE 〜賞金総取りバトル〜』（BS-TBS）についてコメントした。
カジュアルながらもスポーティーなスタイルで登場した稲村の姿に、ファンからは「めちゃくちゃ可愛い」「一緒に回りたいな」「もちろん観てますよー！」といった声が相次いでいる。
引用：「稲村亜美」インスタグラム（＠inamura_ami）
