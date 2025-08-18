「絶対にチェックされない」まさかのアプリ使った最新“浮気事情に千鳥も仰天
お笑いコンビ・千鳥がMCを務める『チャンスの時間』（ABEMA）の#325が17日に放送された。#325では、男性の知らない女性の本音を歌にのせて暴露する企画「女性の本音ラブソング〜真夏の復活SP〜」を開催した。
【写真】NGなしグラドルも“女性の本音ソング”を熱唱
約1年半ぶりの開催となる今回は、“本音女王”として殿堂入りしている元AKB48でタレントの大島麻衣と“元祖本音シンガー”ことタレント・若林亜希のレジェンド本音シンガーたちに加え、グラビアアイドル・池田ゆうな、高梨瑞樹、成瀬いなが初参戦。特別審査員にはお笑い芸人・AMEMIYAが登場し、それぞれの“本音ソング”を真剣に審査。さらに、若林の夫でボクシング元世界2階級制覇王者の京口紘人も観覧ゲストとして登場。妻の歌に込められた“本音”を審査した。
初参戦メンバーが健闘した一方で、大島も“本音女王”ぶりを発揮。時代によって進化している“浮気のバレ方”について、「絶対にチェックされない安全ツール それがPayPayのメッセージ機能」と現代の浮気事情を暴き、「今これが主流です。（世の男性たちは）“言ってくれちゃったな”と思ってると思う」と語った大島に、千鳥は「何それ！？」「PayPayさんスゴいことしてるやん」と驚がくした。
「女性の本音ラブソング〜真夏の復活SP〜」を開催した『チャンスの時間』#325はABEMAにて見逃し配信中。
【写真】NGなしグラドルも“女性の本音ソング”を熱唱
約1年半ぶりの開催となる今回は、“本音女王”として殿堂入りしている元AKB48でタレントの大島麻衣と“元祖本音シンガー”ことタレント・若林亜希のレジェンド本音シンガーたちに加え、グラビアアイドル・池田ゆうな、高梨瑞樹、成瀬いなが初参戦。特別審査員にはお笑い芸人・AMEMIYAが登場し、それぞれの“本音ソング”を真剣に審査。さらに、若林の夫でボクシング元世界2階級制覇王者の京口紘人も観覧ゲストとして登場。妻の歌に込められた“本音”を審査した。
「女性の本音ラブソング〜真夏の復活SP〜」を開催した『チャンスの時間』#325はABEMAにて見逃し配信中。