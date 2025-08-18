17日でお盆休みが終わり、18日から仕事だったという人も多いかもしれません。鹿児島市の小学校では18日から教師の卵たちの教育実習が始まりました。夢である教師への第一歩を踏み出した学生たち。今の心境を聞きました。



（教育実習生代表・福ケ迫輝さん）

「学校現場でしか学べない、ならではのことを1つでも多く吸収し1日1日を大切に過ごしていきたい」



鹿児島大学教育学部附属小学校にやや緊張した面持ちで集まっていたのは教育実習生92人です。8月22日からの子供たちを交えた本格的な実習を前に教育実習の進め方などを2日間の日程で学びます。





夢である教師としての第一歩を踏み出す教育実習。実習生たちは期待に胸を膨らませていました。（教育実習生）「1回しかない教育実習の機会なので自分の身になることをしたい。子供たちとどのように関わるか緊張もあるが、子どもを接するのは楽しいと思う」業務量の多さや人手不足で多忙を極める教育現場の様子をしっかり見る実習にしたいという学生もいました。（教育実習生）「とにかく子供と関わる4週間にしたい。子供と関わることで教師の大変さも見えてくるだろうし教師の姿も子供を通して見ることができると思うのでとにかく子供と関わる4週間にしたい」実習生たちは8月22日から子どもたちを相手に約4週間の教育実習に臨みます。