●あす19日(火) 晴れ間あるが急な雷雨にも注意

●沖縄の南の熱帯低気圧が間もなく台風へ 今週後半は東シナ海を北上

●台風は顕著な発達はなく 県内は夕立には要注意も基本的に夏空・猛暑が続く見通し

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝





お盆を迎えて、また猛暑がぶり返してきた県内。そして、お盆が過ぎても猛暑が止まらず、きょう18日(火)の最高気温は、広瀬の36.1度を筆頭に、岩国、山口の市街地や、玖珂、防府でも35度以上の猛暑日を観測しました。





日本付近は特に西日本、東日本で南から高気圧が強く張り出す、真夏の気圧配置となっていることで、まだまだ猛暑と夏空がおさまらず、一部、局地的に雨雲が発達する不安定な天気に伴う雲が見られる程度、という状況です。

一方で、沖縄の南で熱帯低気圧の雲がまとまりつつあります。



この熱帯低気圧が、まもなく台風に発達する見通し、という情報を気象庁が発表しました。そして、あす19日(火)には沖縄付近で断続的な強い雨や、激しい突風、海上の高波に注意警戒が必要です。



その後、今週後半にかけては、台風は東シナ海を北上し、九州方面に接近する可能性もありますが、著しく発達まではしない雰囲気で、金曜日には熱帯低気圧に変わる、とみられます。





パッと見で西日本に向く予報円にビクッとはしますが、今のところ県内では、直接の台風の影響はあまり大きくはなく、まだまだ夏の高気圧の方が幅を利かす日々…多少夕立タイプのにわか雨は連日、起こりやすいものの、基本的には夏空、そして猛暑がまだまだ続くことになりそうです。

台風の今後の最新情報は多少、気にしつつも、まだまだ止まらない猛暑に対して、健康第一を心がけた生活を引き続き、シッカリお願いします。





あす19日(火)は、やや雲が目立つ空でスタートの所が多く、日中は曇ったり晴れたり。また、急に入道雲が発達しやすく、局地的に雷を伴い激しい雨など不安定な空模様にも、いっそう注意が必要です。最高気温は全般に33度くらいで、体力を消耗する蒸し暑さは続きます。





あす19日(火)は「熱中症警戒アラート」が出ていませんが、アラート寸前の、体力を奪う暑さは続きます。引き続き、無理せず暑さからシッカリ身を守っていきましょう。





この先も、しばらく夏空、猛暑、そして所により夕立、という天気の日々。台風の動向次第で湿った空気の流れ込みで天気の不安定度が増す心配はありそうですが、広く天気が崩れることは、当分の間はありません。まだまだ終わりが見通せない猛暑を見据えて、日々、シッカリ健康管理を続けていきましょう。



（KRY山口放送 気象予報士 山本昇治）