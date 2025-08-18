ティモシー・シャラメとカイリー・ジェンナーは破局していない！？ 数週間デートしていない本当の理由
ティモシー・シャラメとカイリー・ジェンナーの破局が伝えられるなか、関係者が2人の間に問題はないとコメント。この数週間デートをキャッチされていない本当の理由を明かした。
【写真】熱愛中のティモシー・シャラメ＆カイリー・ジェンナーがレッドカーペットデビューでラブラブ姿披露！
Peopleによると、「2人がこの数週間会っていないのは、ただ単に、ティモシーがブダペストのスタジオで『DUNE／デューン 砂の惑星』の撮影をしており、カイリーにも仕事があるからです。彼女は7月に、彼の元を訪れていましたよ」と関係者が明かした。
「カイリーはプライベートジェットを持っていますが、それでもフライトは12時間です。彼女は母親であり、仕事もしています。ロサンゼルスにて多くの責任を抱えているのです。それに、ティモシーのスケジュールは過酷で、ほとんど休みがありません」と続け、「それでも2人は上手くやっています」ととコメント。「2人はほとんど毎日フェイスタイムで話しています。お互いを恋しく思っていますが、全く問題ありません」と話している。
2人は、2023年から交際が噂の噂が浮上。アカデミー賞やゴールデン・グローブ賞、英国アカデミー賞などにカップルとして出席し、会場内でキスを撮られるなど、親密そうな様子をキャッチされていた。その後、5月にローマで開催されたダヴィッド・ディ・ドナテッロ賞の授賞式でレッドカーペットデビュー。プライベートでも、一緒にNBAニューヨーク・ニックスの試合を観戦するなど度々ツーショットをキャッチされてきた。
しかしMailOnlineによると、この1か月、一度もデートを目撃されていないうえ、カイリーの誕生日だった8月10日には、ティモシーがインスタグラム・ストーリーズにて、1965年のリターンマッチでソニー・リストンを下したモハメド・アリが咆哮する有名な写真を投稿し、「大きく夢見ろ」とキャプションを付けていたそう。これを受けてかカイリーは、ジェフ・バックリィの「Lover，You Should’ve Come Over」とラビ・シフレの「Crying Laughing Loving Lying」を聴く様子をインスタグラム・ストーリーズにてシェア。2曲とも別れを歌った曲であるため、破局説が盛り上がっていた。
