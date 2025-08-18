6年間ありがとう かごしま水族館のジンベエザメ「10代目ユウユウ」海へ帰還 11代目が新たに仲間入り
かごしま水族館の人気者、ジンベエザメの「10代目ユウユウ」。歴代で最も長い6年間を水槽で過ごし、多くの人に愛されましたが、大きく成長したことから海に帰すことになり、17日、お別れのセレモニーが行われました。18日、水族館を後にしたユウユウ。見送りに来た男の子もいました。
水槽の中を泳ぐのは、世界最大の魚、ジンベエザメの「10代目ユウユウ」です。かごしま水族館では定置網にかかったジンベエザメをユウユウの愛称で展示しています。
（間世田桜子アナウンサー）
「水槽の中をゆったり泳ぐジンベエザメのユウユウ。5mとなり水槽がやや手狭になったことから海に帰ることになりました」
17日、行われたお別れセレモニーには、ユウユウの最後の姿を一目見ようと、約250人が水槽の前を埋めつくしました。
（女の子）
「さみしい。これからも元気でいてほしい」
（男の子）
「元気に病気なく生活してほしい」
（女の子）
「（ユウユウが）大きくなっているのは嬉しい。新しいユウユウの成長も見たい」
たくさんの人に見送られたユウユウ。
18日朝、南さつま市笠沙町の海に輸送するための作業が始まりました。ユウユウを乗せたコンテナは、水族館の外へと運び出されていきます。
（登島凜アナウンサー）
「午前6時半過ぎ、鹿児島水族館です。ジンベエザメの10代目ユウユウが今、水族館の3階から、トレーラーの上に乗せられていきます」
ユウユウにストレスを与えないよう、慎重に作業します。その様子を見守る男の子の姿も。ユウユウに会いに、毎月必ず水族館を訪れていたそうです。
（子ども）
「ジンベエザメが元気に泳ぐところが好きだった。元気に過ごしてほしい。（ユウユウに）また会えたらいいな」
歴代のユウユウの中でも、最も長い時間を共に過ごしてきた佐々木館長は。
（かごしま水族館・佐々木 章 館長）
「今回の10代目は、飼育期間が長かったということから思い出もたくさんありますし、大きな病気もせずに過ごしてくれたこの6年間は本当に楽しい時間。また、いろんな海の世界を見て、長生きしてほしいと思っている」
作業開始から、約3時間。6年間にわたって多くの人から愛されてきた10代目ユウユウが、笠沙町に向け、旅立っていきました。しばらく、いけすで海の環境に慣らしてから、今月25日ごろに海に帰されるということです。
そして、18日午後5時ごろ。南さつま市笠沙町の海から11代目ユウユウが到着しました。
（記者）
「11代目のユウユウが入った容器がクレーンで吊り上げられました。これから過ごす新しい家に、慎重に搬入されていきます」
大水槽の前では多くの人が、今か今かと登場を待っていました。
黒潮大水槽に仲間入りした11代目ユウユウ。ゆっくりと泳ぎ始めました。全長4.2メートルのオスのジンベエザメです。
（客）
「親子の世代を超えて愛されるジンベエザメになってほしい。」
（客）
「元気で大きくなって欲しい」
10代目ユウユウのように水族館の人気者として、たくさんの人を笑顔にする存在となりそうです。
なみに、大きくなると体長13メートルにもなると言われるジンベエザメ。かごしま水族館では5.5メートルになる前に海に返されるんですが、その理由、わかりますか？
先ほども登場していたコンテナの大きさに入るように、なんだそうです。