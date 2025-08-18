「男の部屋に行ったとき…」グラドルの本音爆発ソングを千鳥も絶賛
お笑いコンビ・千鳥がMCを務める『チャンスの時間』（ABEMA）の#325が17日に放送された。#325では、男性の知らない女性の本音を歌にのせて暴露する企画「女性の本音ラブソング〜真夏の復活SP〜」を開催した。
【写真】男性陣戦々恐々のグラドルの“本音”
約1年半ぶりの開催となる今回は、“本音女王”として殿堂入りしている元AKB48でタレントの大島麻衣と“元祖本音シンガー”ことタレント・若林亜希のレジェンド本音シンガーたちに加え、グラビアアイドル・池田ゆうな、高梨瑞樹、成瀬いなが初参戦。特別審査員にはお笑い芸人・AMEMIYAが登場し、それぞれの“本音ソング”を真剣に審査。さらに、若林の夫でボクシング元世界2階級制覇王者の京口紘人も観覧ゲストとして登場。妻の歌に込められた“本音”を審査した。
“レジェンド本音シンガー”として君臨する大島と若林への下剋上を掲げた初参戦組の挑戦では、気合が入るデートで「スリルを感じるため」に身につける“勝負下着”を明かした池田に、ノブが「Mr.Childrenの『名もなき歌』みたい」とコメント。「彼氏が捕まると女は『待ってるね』と言いながらも浮気してる」という歌い出しで、ヤンキーの恋愛事情を歌った成瀬には、「慰問とかで歌っても良いかもね」と大悟が感心するなど、初挑戦ながらも“本音シンガー”としてのポテンシャルを見せつけた。
そんな中、特に千鳥から「素晴らしい！」と絶賛を浴びたのは、“女性の痕跡を隠したがる男性”への教訓を込めた高梨。「男の部屋に行ったとき」「ネフリでホラー映画15分見た跡があったら『こっからおっぱじめたんだ』って分かるよ」と、隠し事をする男性へのリアルな指摘を歌い上げた高梨は、「女の子が来るってなったら、絶対痕跡を消す。でも視聴中コンテンツは消さない」「男の人って『刃牙』か『孤独のグルメ』しかない」と語り、男性陣は笑いながらも納得の表情を浮かべていた。
「女性の本音ラブソング〜真夏の復活SP〜」を開催した『チャンスの時間』#325はABEMAにて見逃し配信中。
