「キリン メッツ」ブランドから“かっこいい”新エナジードリンク誕生
キリンビバレッジは10月7日から、 “キレのある刺激”が特徴の「キリン メッツ」から、新たなエナジードリンク「キリン メッツ ジ・エナジー」を自動販売機専用商品として発売する。価格は180円（税別）。
エナジードリンクは、眠気覚ましや切り替えのスイッチとして、残業や深夜のお供だけでなく、朝の仕事前や登校前などのシーンでも選ばれており、近年、エナジードリンク市場は経年的に伸長。20代から40代まで幅広く飲まれている。
そうした中、今回新たに発売する「キリン メッツ ジ・エナジー」は、エナジードリンクユーザーから求められる主要成分の「カフェイン」「アルギニン」を配合した、新しい挑戦を思いっきり楽しむためのエナジードリンク。
「キリン メッツ」ならではのキレのある爽快な刺激と即効性のあるエネルギーを提供し、さらにデスクに置いておきたくなるような、かっこよくて気分の上がるデザインを採用した。
