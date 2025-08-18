Image:Amazon.co.jp

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2025年8月18日は、薄型・軽量かつ高機能で扱いやすいサイズ感が魅力の、Xiaomi（シャオミ）のミドルレンジスマートフォン「Xiaomi 15」がお得に登場しています。

■この記事で紹介されている商品

シャオミ(Xiaomi) SIMフリー スマートフォン Xiaomi 15 12GB+256GB ライカSummilux光学レンズ トリプル5000万画素カメラ コンパクトボディ 5410mAh大容量バッテリー ブラック 90,570円 （26％オフ） Amazonで見る PR PR

美しさと究極のフィット感を実現したSIMフリー スマートフォン「Xiaomi 15」が26％オフとお得な価格で販売中！

今年3月に発売した現行モデルのミドルレンジスマホ「Xiaomi 15」が26％オフとお買い得です。

幅71.2mm、厚さ8.08mmとコンパクトなサイズ感でしっかり手にフィットし、片手操作もしやすい◎。全体に丸みを帯びた滑らかなマイクロカーブアルミニウムフレームデザインを採用し、控えめながらもエレガンスな外観となっています。

バッテリーは5240mAhと大容量で最大25時間の動画再生が可能です。前モデルから630mAhも増量されながらも、コンパクトでスリムなデザインを維持しています。

大画面で没入感ある視聴体験を実現

1.38mmのベゼルレス設計で94％の画面占有率を誇る6.36インチでCrystalRes AMOLED（2670×1200）ディスプレイを採用し、輝度は驚きの3,200nits。大画面に映し出される、明るくて鮮明な映像を思う存分楽しむことができます。

さらに、超音波式指紋センサーを搭載し、指紋を3Dで記録することでセキュリティーが大幅に強化されています。

幅広い撮影に対応したライカトリプルカメラシステムを搭載

23mm・60mm・14mmの3つのレンズは全てライカの光学レンズを搭載。ライカ大Summilux光学レンズは、口径と優れた光学性能が特長で、色再現、コントラスト、解像度にも優れています。

洗礼されたコンパクトデザインにハイパフォーマンス、高輝度ディスプレイ、充実した充電機能、優れたカメラを凝縮した理想的なスマートフォン「Xiaomi 15」が今なら32,000円以上割引されています。

シャオミ(Xiaomi) SIMフリー スマートフォン Xiaomi 15 12GB+256GB ライカSummilux光学レンズ トリプル5000万画素カメラ コンパクトボディ 5410mAh大容量バッテリー ブラック 90,570円 （26％オフ） Amazonで見る PR PR

＞＞Xiaomiのセール対象商品一覧を見る

＞＞Amazon（アマゾン）のセール対象商品一覧を見る

なお、上記の表示価格は2025年8月18日17時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

＞＞12万以上の対象作品が聴き放題。Amazonのオーディオブック、Audibleの30日間の無料体験はこちら。

＞＞Kindle Unlimitedなら200万冊が読み放題。30日間の無料体験はこちら。

Source:Amazon.co.jp