タレントの小島瑠璃子さんが、自身のインスタグラムを更新。

子どもと「ブルーベリー狩り」へ出かけたことを綴りました。



【写真を見る】【 小島瑠璃子 】 「子どもが大好きなブルーベリー狩りにいってきました❤」 ＳＮＳに綴る 猛暑でも「短時間でも思い出に残りそうな体験を」





小島瑠璃子さんは「猛暑猛暑」「あまりにも暑過ぎて外で長時間遊べない」と、投稿。



続けて「短時間でも思い出に残りそうな体験を探し、子どもが大好きなブルーベリー狩りにいってきました❤」と綴ると、写真をアップ。







投稿された画像では、小島瑠璃子さんが、子どもと楽しそうにブルーベリー狩りを楽しむ姿が見て取れます。





そして「採れたての甘さは格別 口いっぱいに頬張りながら、前へ前へと進んでいました」と、子どものブルーベリー狩りの様子を明かしています。





この投稿にファンからは「ママの顔だね 素敵だよ❤」・「まだこんなに小さなお子さんなんですね がんばれママ」・「良い夏の思い出づくりになりますね」などの反響が寄せられています。





2023年5月、小島さんは、映画の舞台挨拶イベントで、“私事なんですけど、先日、結婚しまして”と自ら結婚を報告。更に、2023年8月、自身のインスタグラムで「私事で恐縮ですが、 この度新しい命を授かったことをご報告させていただきます。」と報告していました。

そして、2025年2月5日に、自身のインスタグラムで、小島瑠璃子さんは「ご心配をおかけしており、申し訳ございません。2月4日に夫が29歳で亡くなりました。」と投稿していました。







