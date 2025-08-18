¡Ú¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÇÆüËÜ¿Í2¿Í¼Í»¦¡ÛÃÏ¸µ·Ù»¡¡ÈÍÆµ¿¼Ô2¿Í¤ò¹´Â«¡É ÆüËÜÂç»È´Û¤¬¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÀ¯ÉÜ¤ËºÆÈ¯ËÉ»ßµá¤á¤ë
¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Î¼óÅÔ¥Þ¥Ë¥é¤Ç¡¢ÆüËÜ¿ÍÃËÀ2¿Í¤¬½Æ·â¤µ¤ì»àË´¤·¤¿»ö·ï¤Ç¡¢ÃÏ¸µ·Ù»¡¤Ï18Æü¡¢»ö·ï¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ëÍÆµ¿¼Ô2¿Í¤ò¹´Â«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö·ï¤Ï¥Þ¥Ë¥é¤Ç15Æü¡¢ÆüËÜ¿Í2¿Í¤¬ÃË¤Ë½Æ¤Ç·â¤¿¤ì»àË´¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ë¤Ï¡¢2¿ÍÁÈ¤¬¥Ð¥¤¥¯¤ÇÆ¨Áö¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÏ¸µ·Ù»¡¤Ï18Æü¡¢»ö·ï¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ëÍÆµ¿¼Ô2¿Í¤Î¿ÈÊÁ¤ò¹´Â«¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹´Â«¤µ¤ì¤¿¤¦¤Á¤Î1¿Í¤ÏÈï³²¼Ô¤Î¥¿¥¯¥·¡¼¤ËÆ±¾è¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ö·ï¸å¤Ë¸½¾ì¤«¤éÎ©¤Áµî¤Ã¤Æ¤¤¤¿Î¹¹Ô¥¬¥¤¥É¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÃÏ¸µ·Ù»¡¤ÏÈÈ¹Ô¤Ë»È¤ï¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¥Ð¥¤¥¯¤ò»ö·ï¸½¾ì¤Î¶á¤¯¤Ç²¡¼ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢ºß¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÎÆüËÜÂç»È´Û¤Ï¤µ¤¤Û¤É¡¢¡ÖË®¿Í¤¬»àË´¤·¤¿»ö°Æ¤ò¿¼¹ï¤Ë·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢¼£°Â²þÁ±¤ÈºÆÈ¯ËÉ»ß¤òµá¤á¤ë¿½¤·Æþ¤ì¤ò¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÀ¯ÉÜ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
