宮内庁は、18日から新たにインスタグラムの公式アカウントで、秋篠宮家やほかの宮家の活動について情報発信を始めました。愛子さまの単独公務についても発信していくということです。

宮内庁は、去年4月からインスタグラムの公式アカウントの運用を始め、天皇皇后両陛下の活動を中心に発信を続けてきました。

これに加え、18日の午後5時から秋篠宮家やほかの宮家の活動についてもインスタグラムで発信を始めました。

若年層を含め幅広い層に皇室への理解を深めてもらうためということです。

今後の運用は、両陛下の活動はこれまで通り随時発信しますが、各皇族については秋篠宮家と、常陸宮家・三笠宮家・高円宮家の3宮家を分け、基本的には月に一度、毎月前半に、前月の活動をまとめた投稿を、定期的に発信していくということです。

1回の投稿につき10枚から20枚の写真投稿を想定しているということです。

また両陛下の長女・愛子さまについては、これまでは両陛下とご一緒の際に写真などが発信されてきましたが、今後は単独公務についても月に1回程度の頻度で両陛下の活動をまとめる際に合わせて発信していくということです。

9月6日に予定されている秋篠宮家の長男・悠仁さまの成年式については、インスタグラム投稿の対象にするか検討しているということです。

インスタグラムの宮内庁公式アカウントは去年4月以降徐々にフォロワー数を伸ばし、現在206万人を超えています。