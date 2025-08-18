愛知県長久手市のモリコロパークで開催される「全日本ぎょうざ祭り 2025 秋」にあわせ、愛知環状鉄道が企画乗車券『全日本ぎょうざ祭り 2025秋 愛環コラボきっぷ』を発売します。

このきっぷは、中岡崎駅、新豊田駅、瀬戸市駅の各駅から八草駅までの一日フリーきっぷに、会場の当日入場券（大人のみ）がセットになったお得な内容です。子ども用のきっぷには、会場で使えるドリンク引換券が付き、300円という利用しやすい価格になっています。

最大640円お得！家族でのお出かけにも

設定区間「瀬戸市駅〜八草駅間」は大人800円、「新豊田駅〜八草駅間」は大人1,000円、「中岡崎駅〜八草駅間」は大人1,500円です。この価格は通常の往復運賃と当日入場券をそれぞれ購入した場合と比較して、最大で640円お得になります。

子ども用のきっぷは、いずれの区間も一律300円という手頃な価格設定です。なお、子ども用の企画乗車券は、大人の方が同行する場合に限り発売されます。

「全日本ぎょうざ祭り 2025秋 愛環コラボきっぷ」概要

きっぷの名称は「全日本ぎょうざ祭り 2025秋 愛環コラボきっぷ」です。発売および利用期間は、2025年9月13日(土)〜9月15日(月祝)の3日間で、利用日当日に限り発売されます。購入可能な駅は、中岡崎駅、新豊田駅、八草駅、瀬戸市駅です。

愛知環状鉄道のお得なコラボきっぷを利用して、食欲の秋にぴったりのイベント「全日本ぎょうざ祭り」へお出かけしてみてはいかがでしょうか。

（写真：うげい / PIXTA）

（鉄道ニュースや、旅行や観光に役立つ情報をお届け！鉄道チャンネル）