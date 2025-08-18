ÅÏî´½í¡ÖÌµÅ¨¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×ºÇ¶á¤ÎÊÑ²½ ¤¤Ã¤«¤±¤Ï¿´ÇÛ¤È¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/18¡Û¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅÏî´½í¡Ê28¡Ë¤¬¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹ÊÔ½¸Éô¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¼«¿È¤ÎÊÑ²½¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅÏî´½í¡¢¥ß¥¹·ÄØæ½Ð¾ì¡¦Âç³Ø»þÂå¤Îµ®½Å¥·¥ç¥Ã¥È
¼èºà¤ÏÅÏî´¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼MC¤òÌ³¤á¤ëYouTubeÈÖÁÈ¡Öµ¯¶È²È1Ç¯À¸ÅÏî´½í¤ÈREAL¤Ê¼ÒÄ¹ - ¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡ßREAL VALUE¡×¡ô29¡Ê8·î18Æü¤Ë¡ÖREAL VALUE¡×¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤ÆÇÛ¿®¡Ë¤Î¼ýÏ¿¸å¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¡£
°ÊÁ°¡Ö¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥°¥é¥Î¡¼¥é¤È¥°¥ß¤·¤«¿©¤Ù¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÅÏî´¤Ë·ò¹¯¤Î¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¿Ö¤Í¤ë¤È¡¢¡Ö°¤¤¿©À¸³è¤ÏÈ´¤±½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤«¤µ¤¹¤¬¤ËË°¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£ºÇ¶á¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¤ªÆù¤È¤«ÌîºÚ¤â¿©¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿©À¸³è¤Î²þÁ±¤ò¹ðÇò¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÈÖÁÈ¤ÇÏÃ¤·¤¿¤é¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Ë¡Ø¥°¥ß¤·¤«¿©¤Ù¤Ê¤¤¤Î¡©¡Ù¤Ã¤Æ¿´ÇÛ¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢³Ú²°¤ËÂçÎÌ¤Ë¥°¥ß¤¬ÃÖ¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¢¤ÈÃÂÀ¸Æü¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ç¤â¡£°ìµ¤¤Ë¥°¥ß¤ÎÎÌ¤¬Áý¤¨¤ÆË°¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÎÉ¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤È»×¤¤ÌîºÚ¤ä¤ªÆù¤âÇã¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¼«¿æ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤ÅÏî´¤À¤¬¡¢¿©»ö¤ÎÊÑ²½¤«¤é¤Þ¤À2¡Á3¥ö·î¤·¤«·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢¿ÈÂÎ¤äÂÎÄ´¤ÎÊÑ²½¤Ï¤Þ¤À´¶¤¸¤Ç¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¡£¡ÖÎÁÍý¤Ë¸Â¤é¤º¡Èºî¤ë¤³¤È¡É¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼ê¤Î¹þ¤ó¤À¤â¤Î¤òºî¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¡Ø»ä¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¿©À¸³è¤ò¹Í¤¨¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ª¤Á¤ã¤ó¤È¼«¿æ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡ªÌµÅ¨¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Êµ¤»ý¤Á¤â¡×¤È¼«¿®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢¼Â¶È²È¡¦ËÙ¹¾µ®Ê¸»á¡¢¹Â¸ýÍ¦»ù»á¡¢»°ºêÍ¥ÂÀ»á¤é¤¬¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤òÌ³¤á¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹³¦¤ÇÇ®¤¤ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëYouTubeÈÖÁÈ¡ÖREAL VALUE¡×¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ´ë²è¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸½¾Íè¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹ÈÖÁÈ¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹¡¢Á´¤¯¿·¤·¤¤»ëÅÀ¤«¤é¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤òÅ¸³«¡£¤³¤ÎÆüÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¾å¾ì´ë¶È¤ò»Ï¤áCFO¡ÊºÇ¹âºâÌ³ÀÕÇ¤¼Ô¡Ë¤òÎòÇ¤¤·¡¢¼«¤é´ë¶ÈÇã¼ý¤·¤Æ´ë¶È²ÁÃÍ¤ò¿ôÀéÇÜ¤ËÀ®Ä¹¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î´ë¶È¤Î»ö¶ÈºÆÀ¸¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¾®ÄÍ¾Í¸ã»á¤È¡¢¡ÖREAL VALUE¡×¤Î»Å³Ý¤±¿Í¡¦COO¡ÊºÇ¹â¼¹¹ÔÀÕÇ¤¼Ô¡ËÀ¾Àî¾»Ë»á¤¬¤ª¶â¤Î»È¤¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¢¡¼Ì¿¿½¸¤ÎÈ¿¶Á¤Ë°ÂÅÈ
¢¡ÅÏî´½íMCÈÖÁÈ¡Öµ¯¶È²È1Ç¯À¸ÅÏî´½í¤ÈREAL¤Ê¼ÒÄ¹¡×
