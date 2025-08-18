【インタビュー】辻直人×藤井祐眞が語る群馬クレインサンダーズ「さらなる成長とCSホーム開催を目指して」

FIBAアジアカップ2025グループステージ第3戦、グアム戦の前に行われた対談では、「ABEMA」中継で解説を務める辻直人選手と藤井祐眞選手が、日本代表の話題に続き、所属する群馬クレインサンダーズの今シーズンの展望、代表候補になり得るチームメート、そしてファンへメッセージを寄せた。

インタビュー・文＝入江美紀雄



写真＝須田康暉



取材協力＝ABEMA

※インタビューは8月10日 FIBAアジアカップ2025 日本代表vsグアム代表の直前に実施

◆■昨シーズンからの積み上げ

――今シーズンの群馬クレインサンダーズについて、楽しみにしている部分やアピールポイントは何ですか。



辻 昨シーズンよりも攻守の効率がさらに上がると思います。特にディフェンス面での継続力は間違いなく向上しているはずですし、オフェンスでも多くの選手が得点に絡めるようになる。そういう意味でもチーム力は一段階上がると思います。昨シーズンは取りこぼした試合もあったので、そういう試合を確実に勝ち切る力を付けたいですね。

藤井 カイル（ミリングヘッドコーチ）の2年目というのが一番大きいです。昨シーズンはカイルのバスケットを初めて経験する選手が多く、全員が手探りの中でのスタートでした。でも昨シーズンの経験に加えて、広島（ドラゴンフライズ）時代に一緒に戦ったメンバーも加わります。お互いの特徴を理解した状態で新シーズンを迎えられるのは大きなアドバンテージですし、やりたいバスケットをよりスムーズに体現できると思います。

昨季は群馬としてCS初出場を達成、今季はさらに上を目指す [写真]＝須田康暉

――群馬から代表候補になりそうな選手は誰でしょうか。



辻 淺野ケニー選手や中村拓人選手は可能性があると思います。特に中村選手はディフェンスでの献身さとフィジカルの強さが魅力です。

藤井 代表で活躍するには戦術との相性も大事です。そういう意味では細川一輝選手を推したいですね。細川選手は迷いなくシュートを打てるタイプで、そういう選手はトムさんのバスケットにフィットしやすいと思います。

辻 代表は選考のタイミングやそのときのチーム構成によっても変わりますから、予想するのは難しいですね。だからこそ、誰が選ばれても活躍できる準備をしておくことが大事です。

◆■初のチャンピオンシップを経験して

――今シーズン、対戦を楽しみにしている選手は？



辻 富永啓生選手（レバンガ北海道）ですね。どこからでも打ってきますし、わかっていても止めるのは本当に難しい。純粋にマッチアップを楽しみたいです。

辻は北海道入りが決まっている富永とのマッチアップに期待 [写真]＝fiba.basketball

藤井 富樫勇樹選手（千葉ジェッツ）とのマッチアップは、もうコート上で“鬼ごっこ”みたいになります。常に追いかけ回さなければいけないですし、少しでも空いたらすぐ打ってくる。完全に止めるのは無理なので、せめてフリーで打たせないように最後までチェックすることを意識しています。

藤井は富樫とのマッチアップを“鬼ごっこ”と表現 [写真]＝B.LEAGUE

辻 富樫選手に付くのは本当に大変。体力的にも精神的にも削られますよね。

藤井 そうなんですよ。でもそういう勝負こそ燃えますし、やっていて楽しい部分でもあります。でも1対1というより、やっぱりチームで守るのが一番ですね（笑）。

――昨シーズン、クラブとして初めてチャンピオンシップに出場しました。反響はいかがでしたか。



辻 僕が加入して3シーズン目でしたが、年々盛り上がりを感じます。チケットの売れ行きも良く、毎試合満員の環境でプレーできるのは本当にありがたいです。ファンの皆さんの声援が後押しになっています。だからこそ今シーズンはホームでチャンピオンシップを戦い、その勢いでファイナルに進みたいです。

藤井 チャンピオンシップ出場を決めたのは宇都宮ブレックスとのアウェー戦でしたが、その瞬間に泣いているファンの方々もいて。僕は加入1年目でしたが、長くチームを支えてきた仲間たちの努力を思うと胸が熱くなりました。オプアリ（オープンハウスアリーナ太田）ではパブリックビューイングが行われ、3000人近くの方が集まって盛り上がったと聞きました。その光景を直接見られなかったのは残念ですが、それだけ多くの人に愛されているクラブなんだと実感しました。

――最後にファンの皆さんへ一言お願いします。



辻 今シーズンは優勝という目標を口に出して、それを実現できるように戦っていきます。ファンの皆さんと一緒に、さらに大きな喜びを分かち合いたいです。

藤井 もちろん優勝を目指しますが、その前にまずはホームでチャンピオンシップを開催したいです。そのために60試合を全力で戦います。ぜひ一緒に戦ってください。