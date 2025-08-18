2025年8月15日、元TBSのアナウンサーである宇垣美里が自身のYouTubeチャンネルを更新。定食屋に訪れる様子を公開した。

参考：【写真】「食べ方綺麗で素敵」「眼福動画」定食を頬張る宇垣美里

今回宇垣が訪れたのは、「赤坂ごはん 山ね家」。普段はスタッフなどと一緒に撮影することが多いが、今回はひとりでやってきたようだ。注文したのは、「太刀魚やわらか揚げ丼定食」。食事の待ち時間が手持ち無沙汰になってしまったようで、鞄につけているキーホルダーを紹介することに。シルバニアファミリーやリップクリーム、キティちゃんなどを見せ、ふたたび手持ち無沙汰にしている様子を見せた。

そして、携帯でジェシカ・ノール『夜を駆ける女たち』を読んで待つことに。そうしているあいだに定食が到着。宇垣は日ごろトレーナーに食事記録を共有しているようで、食事の写真を撮影して送る姿も見せた。そして、さっそく太刀魚を頬張っていく。小声で「おいし」と漏らし、笑顔で食べ進めていく。

テロップでは「これ見て何が楽しいんかな」「ずっと不安……」と戸惑っていた様子だが、「食べた」と無事完食。「お腹いっぱい」と満足そうな様子を見せた。

今回の動画に視聴者からは「眼福動画」「とにかく可愛い」「食べ方綺麗で素敵」といった声が集まった。

（文＝向原康太）