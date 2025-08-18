“元アイドルのキャバ嬢”天海りこ、1000万円盗難・通り魔事件被害…「乗り越えてきたからこそ強くなれた」【モデルプレスインタビュー】
【モデルプレス＝2025/08/18】ABEMAで配信中のバラエティ番組『CHANCE ＆ CHANGE（チャンスアンドチェンジ）』（隔週水曜日23時〜）の収録現場にモデルプレスが潜入。東京・六本木「ジャングル東京」、東京・銀座「ジャングル銀座」の両店舗で人気キャストとして活躍する天海りこにインタビューを実施し、苦しかった出来事やターニングポイントについて語ってもらった。
【写真】元アイドルの六本木人気キャバ嬢
アイドルグループのメンバーとして人気を集めていた天海。引退後は夜の世界に飛び込んだ。可愛らしさと大人っぽさを持ち合わせたビジュアルは夜の世界でも存在感を放ち、「ジャングル東京」入店後すぐに話題となり、キャストとしても圧倒的な実力を誇っている。
その美貌と抜群のスタイルは各所から注目を集め、ABEMAで配信中のバラエティ番組『CHANCE ＆ CHANGE（チャンスアンドチェンジ）』や「関西コレクション」に度々出演、現役キャストとして唯一ファッション誌『姉ageha』の専属モデルに就任するなど、活躍ぶりはキャストの枠を超えている。さらに料理上手という家庭的な一面も持ち合わせ、知れば知るほど魅了される。
― まずこれまでのキャリアでターニングポイントとなったことを教えてください。
天海：中学校を卒業したタイミングで地元の長崎から1人で上京して、そこからアイドルを始めたことです。もう1つはアイドルを辞めてキャストになったことですかね。この2つは今にも活きていて、メディアに出させていただくときも“元オリコンNo.1アイドル”みたいな肩書きがありますし、番組を見たお客さんに元アイドルと知ってもらえて応援していただくことも多いので、得する部分だなと思います。
― キャバクラを始めてから1番恐怖だったエピソードを教えてください。
天海：六本木に来る前は歌舞伎町で働いていたのですが、そのときのお客様がストーカーになってしまって、家や店で待ち伏せされていて警察沙汰になったことがあります。
― 苦しかった出来事もありますか？
天海：一昨年のバースデーイベントで、3日前にタワーを飛ばれるという事件がありまして…。でもタワーはもう用意していたので、何とかしなければならなくて、協賛タワーとしてお客様から少しずついただいて何とか乗り越えました。最近もまた事件があって、ずっと信用していたお手伝いさんに総額1000万円を盗まれてしまいました。それが今年の1月なのですが、3月も通り魔に怪我をさせられたという暴行事件のせいで1ヶ月間丸々休むことになりました。盗難からの暴行で、何でこんな目に遭うんだという感じでしたね…。怪我から復活して4月はバースデーの期間で、イベントを打たないでバースデー月間として出ました。
― 今のお話のようにこれまでの人生で壁にぶつかったり辛かったりしたこともあると思いますが、そのときの「悲しみを乗り越えた方法」を教えてください。
天海：過去の経験が活かされてポジティブに考えられるようになりました。私は地元で少しやんちゃな女の子で、中学校を卒業して当時有名ではなかったアイドルグループの事務所に入りました。結果的にそのアイドルがオリコンNo.1になれたみたいに、窮地に立たされた方が頑張れるんですよね。そっちの方が人生面白いじゃないですか。そのときはすごく困っていても、後々思い返すといろいろなトラブルや事件を乗り越えてきたからこそ強くなれたと思っていて、今年盗難や怪我をしたことすらも良い経験になるだろうと考えています。若いときに腐らずやってきた経験がすべて、今に繋がっています。
― 最後に天海さんのオンリーワンポイントを教えてください。
天海：不屈の精神です。これは絶対誰にも負けないと思います！
― ありがとうございました！
元アイドルとして華々しいキャリアを歩みながらも、一転して夜の世界へ飛び込んだ天海さん。その道のりは決して平坦なものではなかったが、彼女は数々の苦難を「人生を面白くする糧」と捉え、持ち前の不屈の精神で乗り越えてきた。その経験に裏打ちされた強さと、可愛らしさの中に宿る芯の強さが、彼女の唯一無二の魅力なのだ。常に逆境をチャンスに変えてきた彼女の姿は、多くの人々に勇気と希望を与え、見る者を魅了し続けている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆元アイドルのキャスト・天海りことは？
アイドルグループのメンバーとして人気を集めていた天海。引退後は夜の世界に飛び込んだ。可愛らしさと大人っぽさを持ち合わせたビジュアルは夜の世界でも存在感を放ち、「ジャングル東京」入店後すぐに話題となり、キャストとしても圧倒的な実力を誇っている。
その美貌と抜群のスタイルは各所から注目を集め、ABEMAで配信中のバラエティ番組『CHANCE ＆ CHANGE（チャンスアンドチェンジ）』や「関西コレクション」に度々出演、現役キャストとして唯一ファッション誌『姉ageha』の専属モデルに就任するなど、活躍ぶりはキャストの枠を超えている。さらに料理上手という家庭的な一面も持ち合わせ、知れば知るほど魅了される。
◆天海りこ、盗難＆暴行事件の被害告白
― まずこれまでのキャリアでターニングポイントとなったことを教えてください。
天海：中学校を卒業したタイミングで地元の長崎から1人で上京して、そこからアイドルを始めたことです。もう1つはアイドルを辞めてキャストになったことですかね。この2つは今にも活きていて、メディアに出させていただくときも“元オリコンNo.1アイドル”みたいな肩書きがありますし、番組を見たお客さんに元アイドルと知ってもらえて応援していただくことも多いので、得する部分だなと思います。
― キャバクラを始めてから1番恐怖だったエピソードを教えてください。
天海：六本木に来る前は歌舞伎町で働いていたのですが、そのときのお客様がストーカーになってしまって、家や店で待ち伏せされていて警察沙汰になったことがあります。
― 苦しかった出来事もありますか？
天海：一昨年のバースデーイベントで、3日前にタワーを飛ばれるという事件がありまして…。でもタワーはもう用意していたので、何とかしなければならなくて、協賛タワーとしてお客様から少しずついただいて何とか乗り越えました。最近もまた事件があって、ずっと信用していたお手伝いさんに総額1000万円を盗まれてしまいました。それが今年の1月なのですが、3月も通り魔に怪我をさせられたという暴行事件のせいで1ヶ月間丸々休むことになりました。盗難からの暴行で、何でこんな目に遭うんだという感じでしたね…。怪我から復活して4月はバースデーの期間で、イベントを打たないでバースデー月間として出ました。
◆天海りこの「悲しみを乗り越えた方法」
― 今のお話のようにこれまでの人生で壁にぶつかったり辛かったりしたこともあると思いますが、そのときの「悲しみを乗り越えた方法」を教えてください。
天海：過去の経験が活かされてポジティブに考えられるようになりました。私は地元で少しやんちゃな女の子で、中学校を卒業して当時有名ではなかったアイドルグループの事務所に入りました。結果的にそのアイドルがオリコンNo.1になれたみたいに、窮地に立たされた方が頑張れるんですよね。そっちの方が人生面白いじゃないですか。そのときはすごく困っていても、後々思い返すといろいろなトラブルや事件を乗り越えてきたからこそ強くなれたと思っていて、今年盗難や怪我をしたことすらも良い経験になるだろうと考えています。若いときに腐らずやってきた経験がすべて、今に繋がっています。
― 最後に天海さんのオンリーワンポイントを教えてください。
天海：不屈の精神です。これは絶対誰にも負けないと思います！
― ありがとうございました！
◆まとめ
元アイドルとして華々しいキャリアを歩みながらも、一転して夜の世界へ飛び込んだ天海さん。その道のりは決して平坦なものではなかったが、彼女は数々の苦難を「人生を面白くする糧」と捉え、持ち前の不屈の精神で乗り越えてきた。その経験に裏打ちされた強さと、可愛らしさの中に宿る芯の強さが、彼女の唯一無二の魅力なのだ。常に逆境をチャンスに変えてきた彼女の姿は、多くの人々に勇気と希望を与え、見る者を魅了し続けている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】