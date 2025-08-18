³Ð¸ç¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ëÁ´3ÆÀÅÀ¤Ø¤Î´ØÍ¿¡ª¡¡¡È¥Ó¥ë¥Ð¥ª¡É¤Î¥Ë¥³¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¡Ö¤³¤³¤Ç¹¬¤»¤À¤·¡¢¤³¤³¤ÇÎò»Ë¤òºî¤êÂ³¤±¤¿¤¤¡×
¡¡¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ó¥ë¥Ð¥ª¤Ë½êÂ°¤¹¤ëFW¥Ë¥³¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¤¬¡¢17Æü¤Î¥»¥Ó¡¼¥¸¥ãÀï¸å¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¡£Æ±Æü¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó»æ¡Ø¥¢¥¹¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüÍËÆü¤Î¸á¸å¡¢¡È¥é¡¦¥«¥Æ¥É¥é¥ë¡É¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Ó¥ë¥Ð¥ª¥Ë¥¹¥¿¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë²¿ÅÙ¤â²¿ÅÙ¤â¸Æ¤ó¤Ç¤¤¿Ì¾Á°¤ò¡¢º£°ìÅÙ¶«¤ó¤À¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¥Ë¥³¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¡¢¤È¡£º£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇ¤âÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿µî½¢¤Ï¡¢¡Ö2035¡×¤È¡ÖWIN¡×¤È¤·¤Æ½ª»ßÉä¤¬ÂÇ¤¿¤ì¤¿¡£¤·¤«¤â¤½¤ì¤Ï¡¢¤³¤Î1Ç¯¸Â¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤ÎÀè¤ÎÌ¤Íè¤ËÅÏ¤ë¡È¶¸Áû¶Ê¡É¼«ÂÎ¤Ë¤µ¤è¤Ê¤é¤ò¹ð¤²¤¿¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤â¤Î¤À¡£¤½¤·¤Æ17Æü¡¢¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ó¥ë¥Ð¥ª¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤Æ2025¡Ý26¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥é¡¦¥ê¡¼¥¬³«Ëë¤ò·Þ¤¨¤¿¡È10ÈÖ¡É¤Ï¡¢¡Ø¥µ¥ó¡¦¥Þ¥á¥¹¡Ù¤ÇÌöÆ°¤·¤¿¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢¼«¿È¤¬³ÍÆÀ¤·¤¿PK¤òÄÀ¤á¤ÆÀèÀ©ÅÀ¤òµó¤²¤¿¸å¡¢FW¥Þ¥í¥¢¥ó¡¦¥µ¥ó¥Ê¥Ç¥£¤Î2ÅÀÌÜ¤ò¤ªÁ·Î©¤Æ¤·¡¢MF¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥Ê¥Ð¡¼¥í¤Î3ÅÀÌÜ¤ò¥¢¥·¥¹¥È¡£Á´ÆÀÅÀ¤ËÍí¤ß¡¢3¡Ý2¤Î¾¡Íø¤ËÆ³¤¤¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¡¢¥¤¥±¥ë¡¦¥à¥Ë¥¢¥¤¥ó»á¤Î¸å·Ñ¤Ï¼«Ê¬¤À¡¢¤È¤¤¤¦³Ð¸ç¤Î¾ÚÌÀ¤Ë»×¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥»¥Ó¡¼¥¸¥ãÀï¸å¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¥Ë¥³¡£2035Ç¯²Æ¤Þ¤Ç¤Î·ÀÌó±äÄ¹Äù·ë¸å¡Ä¤Ä¤Þ¤ê»ö¼Â¾å¤Î¥ï¥ó¡¦¥¯¥é¥Ö¡¦¥Þ¥óÀë¸À¸åºÇ½é¤Î¡Ø¥µ¥ó¡¦¥Þ¥á¥¹¡Ù¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤«¡¢´¶¼Õ¤Î°Õ¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿³ä¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤ÎÀ¼±ç¤ò¼õ¤±¤¿¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º·»Äï¤ÎÄï¤Ï¡¢¡Ö¤â¤¦Ê¬¤«¤ë¤À¤í¤¦¡£ËÍ¤é¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤ÉÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤ó¤À¡£ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢²ÈÂ²¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤À¤è¡£¤³¤³¤Ç¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤À¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤³¤³¤ÇÈà¤é¤È°ì½ï¤ËÎò»Ë¤òºî¤êÂ³¤±¤¿¤¤¡£ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¡£¤³¤ó¤Ê¸á¸å¤¬¤â¤Ã¤ÈË¬¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤Í¡×¤ÈËü´¶¤Î»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ë¥³¤Ï¡Ö¤³¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤É¤¦É½¸½¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¡£¤³¤³¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤ÏÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¡£¤ß¤ó¤Ê¤Î¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â¸Ø¤ê¤Ë»×¤¦¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â°¦¤òÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢¥Ô¥Ã¥Á¾å¤Ç²¿¤«¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¹ðÇò¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¥µ¥ó¡¦¥Þ¥á¥¹¤Ï¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£¥ê¡¼¥°Àï¤òºÇ¹â¤Î·Á¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¾¡¤ÁÅÀ3¤ÏÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤À¡£¤µ¤¢¡¢¼¡¤Î»î¹ç¤Ë¿Ê¤â¤¦¡×¤È¼¡¤Ê¤ëÀï¤¤¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢PK¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¡¢¤«¤«¤È¤òÆ§¤Þ¤ì¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤¿¡£ÌÀ¤é¤«¤ËPK¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö·è¤áÀÚ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¡Ê·è¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡Ë¤È¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥´¡¼¥ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢»ÔÆâ¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤â¤¢¤ë¥µ¥ó¡¦¥¢¥ó¥È¥ó¶¶¤È¶µ²ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤Ë¸ýÉÕ¤±¤ò¤·¤¿¥Ë¥³¡£ºÇ°¦¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥×¥í¥¥ã¥ê¥¢¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤È¸À¤¨¤ë¤Û¤É¤Î»þ´Ö¤òÊû¤²¤ë¤³¤È¤òÀÀ¤Ã¤¿¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Î³èÌö¤Ë´üÂÔ¤»¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡ÆüÍËÆü¤Î¸á¸å¡¢¡È¥é¡¦¥«¥Æ¥É¥é¥ë¡É¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Ó¥ë¥Ð¥ª¥Ë¥¹¥¿¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë²¿ÅÙ¤â²¿ÅÙ¤â¸Æ¤ó¤Ç¤¤¿Ì¾Á°¤ò¡¢º£°ìÅÙ¶«¤ó¤À¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¥Ë¥³¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¡¢¤È¡£º£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇ¤âÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿µî½¢¤Ï¡¢¡Ö2035¡×¤È¡ÖWIN¡×¤È¤·¤Æ½ª»ßÉä¤¬ÂÇ¤¿¤ì¤¿¡£¤·¤«¤â¤½¤ì¤Ï¡¢¤³¤Î1Ç¯¸Â¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤ÎÀè¤ÎÌ¤Íè¤ËÅÏ¤ë¡È¶¸Áû¶Ê¡É¼«ÂÎ¤Ë¤µ¤è¤Ê¤é¤ò¹ð¤²¤¿¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤â¤Î¤À¡£¤½¤·¤Æ17Æü¡¢¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ó¥ë¥Ð¥ª¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤Æ2025¡Ý26¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥é¡¦¥ê¡¼¥¬³«Ëë¤ò·Þ¤¨¤¿¡È10ÈÖ¡É¤Ï¡¢¡Ø¥µ¥ó¡¦¥Þ¥á¥¹¡Ù¤ÇÌöÆ°¤·¤¿¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢¼«¿È¤¬³ÍÆÀ¤·¤¿PK¤òÄÀ¤á¤ÆÀèÀ©ÅÀ¤òµó¤²¤¿¸å¡¢FW¥Þ¥í¥¢¥ó¡¦¥µ¥ó¥Ê¥Ç¥£¤Î2ÅÀÌÜ¤ò¤ªÁ·Î©¤Æ¤·¡¢MF¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥Ê¥Ð¡¼¥í¤Î3ÅÀÌÜ¤ò¥¢¥·¥¹¥È¡£Á´ÆÀÅÀ¤ËÍí¤ß¡¢3¡Ý2¤Î¾¡Íø¤ËÆ³¤¤¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¡¢¥¤¥±¥ë¡¦¥à¥Ë¥¢¥¤¥ó»á¤Î¸å·Ñ¤Ï¼«Ê¬¤À¡¢¤È¤¤¤¦³Ð¸ç¤Î¾ÚÌÀ¤Ë»×¤¨¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ë¥³¤Ï¡Ö¤³¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤É¤¦É½¸½¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¡£¤³¤³¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤ÏÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¡£¤ß¤ó¤Ê¤Î¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â¸Ø¤ê¤Ë»×¤¦¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â°¦¤òÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢¥Ô¥Ã¥Á¾å¤Ç²¿¤«¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¹ðÇò¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¥µ¥ó¡¦¥Þ¥á¥¹¤Ï¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£¥ê¡¼¥°Àï¤òºÇ¹â¤Î·Á¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¾¡¤ÁÅÀ3¤ÏÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤À¡£¤µ¤¢¡¢¼¡¤Î»î¹ç¤Ë¿Ê¤â¤¦¡×¤È¼¡¤Ê¤ëÀï¤¤¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢PK¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¡¢¤«¤«¤È¤òÆ§¤Þ¤ì¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤¿¡£ÌÀ¤é¤«¤ËPK¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö·è¤áÀÚ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¡Ê·è¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡Ë¤È¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥´¡¼¥ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢»ÔÆâ¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤â¤¢¤ë¥µ¥ó¡¦¥¢¥ó¥È¥ó¶¶¤È¶µ²ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤Ë¸ýÉÕ¤±¤ò¤·¤¿¥Ë¥³¡£ºÇ°¦¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥×¥í¥¥ã¥ê¥¢¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤È¸À¤¨¤ë¤Û¤É¤Î»þ´Ö¤òÊû¤²¤ë¤³¤È¤òÀÀ¤Ã¤¿¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Î³èÌö¤Ë´üÂÔ¤»¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡£