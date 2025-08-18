押切もえ、唐揚げ・きのこの煮浸し…長女の好物並んだ食卓公開「彩り豊かで美味しそう」「愛情たっぷり」と反響
【モデルプレス＝2025/08/18】モデルの押切もえが18日、自身のInstagramを更新。手料理を披露し、反響が寄せられている。
【写真】押切もえ「上手すぎる」と話題の手料理
押切は「大好きな唐揚げとお刺身、きのこの煮浸しにきんぴらごぼう、サラダ、長女も好物の枝豆…。リクエストはシンプルな和食が多いです」とつづり、おしゃれな器に盛り付けられた写真とともに手料理を紹介。「毎食しっかりたんぱく質を摂れるように意識して作っていて、今回は唐揚げに枝豆をプラスして動物性+植物性たんぱく質を」とメニューを考える際のこだわりを明かしていた。
この投稿にファンからは「彩り豊かで美味しそう」「丁寧な食卓ですね」「愛情たっぷり」「料理上手すぎる」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
