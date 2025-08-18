八木莉可子、美脚際立つ全身Diorコーデ「可愛すぎる」「爽やかで綺麗」
【モデルプレス＝2025/08/18】女優の八木莉可子が18日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つDiorの全身コーディネートでの公園散歩ショットを公開した。
【写真】八木莉可子、ショーパンから美脚披露
八木は「Both my top and pants are from @dior #supportedbydior」とコメントし、緑豊かな公園で、ジャパンアンバサダーを務めるDiorのトップスとパンツを合わせた全身コーディネートを披露した。後ろ姿で公園を散歩する姿で美しい脚のラインがのぞき、自然の中でのリラックスした魅力を表現している。
この投稿に、ファンからは「笑顔が素敵」「可愛すぎる」「爽やかで綺麗」「Diorが似合ってる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
